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Suudi market devi ileri gitti!

Suudi Arabistan’da Türk malı ürünlere karşı boykot çağrısına ülkenin en büyük market zinciri de katıldı. Kerim ÜLKER yazdı...

Suudi market devi ileri gitti!
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 Ortadoğu’nun 3 büyük market zincirinden biri olan Abdullah Al-Othaim Markets, siyasi gerekçelerle Türk malı ürünleri almayacağını açıkladı, yerel tedarikçilerden de Türk mallarının ticaretini durdurmalarını istedi. Bu arada Türkiye'yi destekleyen Arap aktivistler, "Sen mazlumu yalnız bırakmadın, sen de yalnız değilsin Türkiye" paylaşımlarıyla öne çıktı.

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