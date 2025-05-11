Suudi petrol devi Aramco'nun ilk çeyrek kârında yüzde 4,6'lık kayıp

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Suudi Aramco, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Riyad merkezli dev şirketin, Tadawul Borsası’na yaptığı bildirimde çeyrek boyunca 108,1 milyar dolar gelir elde ettiği öğrenildi. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 107,2 milyar dolar gelir ve 27,2 milyar dolar kar elde etmişti.

Hisseleri 6 dolara geriledi

Küresel ekonomik görünümün zayıflaması ve arz-talep dengesindeki kırılganlık, Aramco gibi enerji devlerinin üzerindeki baskıyı artırırken şirketin hisseleri geçen yıl görülen yaklaşık 8 dolarlık zirvenin ardından perşembe günü 6 dolara geriledi. Hisse değerindeki bu düşüş, küresel petrol piyasalarında yaşanan belirsizliklerin ve fiyatlardaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendirildi.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki gerileme sürüyor. Geçtiğimiz yıl 80 doların üzerine çıkan brent petrolünün varil fiyatı bu hafta 63 dolar seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar bu düşüşte, OPEC+’nın üretimi beklenenden hızlı artırma planlarının ve ABD’nin uyguladığı yeni tarifelerin Orta Doğu pazarlarında yarattığı belirsizliğin etkili olduğunu savunuyor.