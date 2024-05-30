Suudi petrol devi Saudi Aramco dev halka arza hazırlanıyor

Suudi Arabistan, petrol devi Saudi Aramco’nun ikincil halka arzına en erken pazar günü başlamayı planlıyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Saudi Aramco ikincil halka arzında 10 milyar dolardan fazla gelir elde edebilir.

Aramco’nun en büyük hissedarı Suudi Arabistan devleti gelecek hafta perşembe gününe kadar sürecek talep toplama sürecini başlatmak istiyor.

Ortadoğu ve Avrupa'dan talep var

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Ortadoğulu ve Avrupalı yatırımcılar Saudi Aramco’nun ikincil halka arzına şimdiden 10 milyar doların üzerinde resmi olmayan talep gösterdi.

Aramco beş yıl önce yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğünde halka arzla dönemin en büyük halka arzını gerçekleştirmişti.

Halka arz gelirinin Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın Suudi ekonomisini çeşitlendirme projelerini fonlamasına yardımcı olabilir.