Suudi petrolünde sigorta faturası üçe katlandı, tanker çıkışı zorlaştı

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Suudi Arabistan’ın Hürmüz’e alternatif olarak kullandığı Kızıldeniz hattı da giderek pahalanıyor. Yanbu Limanı’ndan petrol yükleyen tankerlerde savaş riski sigorta primi son haftalarda sert yükselirken, sevkiyatın toplam maliyeti üzerinde yeni bir baskı oluştu. Böylece Körfez’deki gerilim nedeniyle yalnızca petrol fiyatı değil, petrolün taşınma maliyeti de yeniden küresel enerji gündeminin üst sıralarına çıktı.

Yanbu çıkışında sigorta primi hızla yükseldi

Sektör kaynaklarına göre Yanbu’dan yükleme yapan tankerlerde savaş riski sigortası, gemi değerinin yaklaşık yüzde 3’üne kadar çıktı. Yaz başında bu oran yüzde 1’in altındaydı.

Bu artış, tek bir seferde milyonlarca dolarlık ek sigorta maliyeti anlamına geliyor. Güneydeki bazı Suudi limanlarında risk primi daha da yukarı çıkarken, Hürmüz hattında oranların daha yüksek seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

Böylece Suudi Arabistan’ın Hürmüz baskısını azaltmak için kullandığı alternatif çıkış hattı da ucuz ve rahat bir rota olmaktan uzaklaşıyor.

Doğu-Batı boru hattındaki hasar baskıyı artırdı

Sigorta maliyetindeki artışın arkasında yalnızca bölgesel savaş riski yok. Suudi Arabistan’ın doğudaki üretim sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu’ya bağlayan Doğu-Batı boru hattı da son saldırılar sonrası kesintiye uğradı.

Hat daha sonra yeniden çalışmaya başlasa da akışın düşük hızda ilerlediği, tam kapasiteye dönüşün zaman alabileceği değerlendiriliyor. Bu da Yanbu çıkışlı sevkiyatın tamamen normale dönmediği anlamına geliyor.

Piyasa açısından asıl sorun, alternatif güzergâhın teknik olarak açık olsa bile maliyet ve güvenlik açısından hâlâ baskı altında olması.

Alternatif rota var ama ucuz değil

Suudi Arabistan uzun yıllardır Hürmüz’e bağımlılığı azaltmak için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Doğu-Batı boru hattı bu stratejinin merkezinde yer alıyor.

Ancak son tablo, alternatif rotanın var olmasının tek başına yeterli olmadığını gösteriyor. Sigorta, navlun, güvenlik ve yükleme takvimindeki aksama bir araya gelince petrolün nihai maliyeti yükseliyor.

Tanker kiralama ücretleri ile yakıt maliyetleri de yüksek seyrettiği için petrol şirketleri açısından ihracatın lojistik yükü ağırlaşıyor. Bu da petrol fiyatlarındaki risk priminin kısa sürede tamamen silinmesini zorlaştırıyor.

Petrol piyasası neden bunu yakından izliyor?

Küresel piyasa yalnızca üretim miktarına değil, o üretimin dünya pazarına ne kadar sorunsuz ulaşabildiğine de bakıyor. Bu nedenle sigorta maliyetindeki sert yükseliş, arzın fiziksel olarak tamamen kesilmediği dönemlerde bile fiyatlar üzerinde baskı kurabiliyor.

Yanbu hattındaki sevkiyatın pahalanması, Suudi petrolünün özellikle Avrupa ve Akdeniz’e yönelen akışında maliyet zincirini yukarı çekebilir. Bu da Brent fiyatında aşağı yönlü rahatlamayı sınırlayan unsurlardan biri haline geliyor.

Petrol piyasası bu nedenle sadece Hürmüz’deki diplomatik başlıklara değil, Kızıldeniz’deki sevkiyat koşullarına da odaklanmış durumda.

Türkiye için ne anlama geliyor?

Türkiye açısından bu gelişmenin ilk etkisi enerji ithalat maliyeti üzerinden hissedilebilir. Suudi petrolünün ve genel olarak bölgeden çıkan ham petrolün taşınma maliyeti yükseldikçe, rafineri girdileri ve uluslararası ürün fiyatları üzerindeki baskı artabilir.

Bu baskı doğrudan pompa fiyatına aynı gün yansımayabilir. Ancak Brent fiyatı, Akdeniz ürün fiyatları, navlun ve döviz kuru birlikte düşünüldüğünde Türkiye’de akaryakıt maliyetleri açısından yeni bir risk alanı oluşuyor.

Enerji maliyetinin yüksek kalması ise enflasyon, cari denge ve sanayi üretim maliyetleri açısından da dikkatle izlenmesi gereken bir başlık olmaya devam ediyor.