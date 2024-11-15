Swiss Steel Group 800 çalışanını işten çıkaracak

İsviçre merkezli çelik şirketi Swiss Steel Group, Avrupa imalatındaki zayıf talep ve durgun büyüme görünümü nedeniyle yaklaşık 800 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Swiss Steel Group tarafından yapılan açıklamada, şirketin mevcut ekonomik koşullar ve süregelen zayıf talep nedeniyle yeni önlemlerle kapasitesini yeniden ayarlayacağı belirtildi.

Önlemlerin İsviçre, Almanya ve Fransa'daki üretim tesislerinin uzun vadeli optimizasyonunu ve güvenliğini sağlamayı amaçladığının ifade edildiği açıklamada, “Yaklaşık 800 tam zamanlı istihdamın azaltılması planlamanın son aşamasındadır ve öncelikle Avrupa üretim tesislerinin yanı sıra tüm satış organizasyonunu etkilemektedir” denildi.

Swiss Steel Group’un, 2025’nin ilk yarısına kadar iş gücünü 7 bin çalışanın altına düşüreceği belirtildi.