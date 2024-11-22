Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geldi(22 Kasım 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin (mazot) fiyatlarına zam gelecek.

Motorine (mazot) ne kadar zam gelecek?

Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam yapılacak. Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor.

22 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa): Benzin 42,33 TL, motorin (mazot) 44.15 TL, LPG (otogaz) 26.03 TL

İstanbul (Anadolu): Benzin 42,22, motorin (mazot) 42,91 TL, LPG (otogaz) 25.49 TL

Ankara: Benzin 42,75 TL, motorin (mazot) 43,46 TL, LPG (otogaz) 26.04 TL

İzmir: Benzin 43,24 TL, motorin (mazot) 43,96 TL, LPG (otogaz) 25.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Serbest Fiyatlandırma Sistemi kapsamında belirleniyor. Bu sistemde dağıtım şirketleri, depo satış fiyatlarını kendi politikalarına göre belirlerken, bayiler ise rekabet koşullarına göre pompa satış fiyatlarını serbestçe uygulayabiliyor.