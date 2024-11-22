Tabela bu gece değişecek: Motorine zam geliyor (22 Kasım 2024 akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorin (mazot) fiyatlarında bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. Peki 22 Kasım 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte ayrıntılar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorin (mazot) fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
Motorine (mazot) ne kadar zam gelecek?
Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor.
22 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul (Avrupa): Benzin 42,33 TL, motorin (mazot) 44.15 TL, LPG (otogaz) 26.03 TL
İstanbul (Anadolu): Benzin 42,22, motorin (mazot) 42,91 TL, LPG (otogaz) 25.49 TL
Ankara: Benzin 42,75 TL, motorin (mazot) 43,46 TL, LPG (otogaz) 26.04 TL
İzmir: Benzin 43,24 TL, motorin (mazot) 43,96 TL, LPG (otogaz) 25.94 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Serbest Fiyatlandırma Sistemi kapsamında belirleniyor. Bu sistemde dağıtım şirketleri, depo satış fiyatlarını kendi politikalarına göre belirlerken, bayiler ise rekabet koşullarına göre pompa satış fiyatlarını serbestçe uygulayabiliyor.