Tabela değişecek: Benzine indirim bekleniyor! (16 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında Pazartesi gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor. Peki 16 Kasım 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte ayrıntılar...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi beklendiğini duyurdu.
Benzine ne kadar indirim gelecek?
Saraçoğlu, paylaşımında benzine gelmesi beklenen indirimin 62 kuruş olduğunu belirterek "İndirimin ardından benzin İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek" ifadelerini kullandı.
Peki güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 3 Kasım 2024 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları:
16 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.33 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.92 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL