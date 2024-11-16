Tabela değişecek: Benzine indirim bekleniyor! (16 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Cemil Cahit Saraçoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine indirim gelmesi beklendiğini duyurdu.

Benzine ne kadar indirim gelecek?

Saraçoğlu, paylaşımında benzine gelmesi beklenen indirimin 62 kuruş olduğunu belirterek "İndirimin ardından benzin İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek" ifadelerini kullandı.

Peki güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 3 Kasım 2024 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları:

16 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL