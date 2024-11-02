Tabelaya yansıdı: Otogaza zam, motorin ve benzine indirim! (2 Kasım güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar başta Google olmak üzere çeşitli arama moturları aracılığıyla "Benzin ne kadar?" "Motorin (mazot) kaç TL" gibi soruları aratıyor.

Motorine indirim, LPG'ye zam (2 Kasım 2024 akaryakıt fiyatları)

2 Kasım 2024 Cumartesi günü itibarıyla benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına indirim, LPG'ye (otogaz) ise zam geldi. 2 Kasım 2024 itibarıyla LPG fiyatlarına 71 kuruş zam yapılırken, motorin (mazot) fiyatlarında 12 kuruşluk, benzinde ise 10 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.

Yapılan bu değişiklikler, Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarında tabelalara yansıdı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin 42,84 TL

motorin 42,81 TL

LPG 26,03 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

* Benzin 42,72 TL

* Motorin 42,75 TL

* LPG 25,49 TL

Ankara

* Benzin 43,26 TL

* Motorin 43,36 TL

* LPG 26,04 TL

İzmir

* Benzin 43,70 TL

* Motorin 43,85 TL

* LPG 26,04 TL