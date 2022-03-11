TABGİS’ten EPDK’ya: Akaryakıt istasyonlarının kâr marjını yükseltin

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS), benzin ve motorin fiyatlarının hızla yükseldiği son günlerde sıklıkla gündeme gelen akaryakıt istasyonlarının sorunlarına dair bir açıklama yaptı.

‘Akaryakıt istasyonları kapanıyor’ başlıklı açıklamada akaryakıt bayilerinin özellikle son dört yıldır yetersiz bir marjla istasyonlarını ayakta tutmaya çalıştıkları belirtildi. Son 6 ayda akaryakıt fiyatlarının olağanüstü artmasıyla birlikte istasyonların sermaye gereksinimlerinin de arttığına değinilen açıklamada, “Son gelinen noktada bayilerin giderleri gelirlerinin tam iki katına ulaşmıştır.” denildi.

TABGİS’in bayilerin içinde bulundukları zor durumun ve çözüm önerilerinin ilgili tüm kamu kurumlarıyla paylaşılarak anlatılmaya çalışıldığına değinilen açıklamada, şöyle denildi: “Dünyadaki savaş gündemi ve ülkemizin içinden geçtiği ekonomik koşullar başta ulaşım, gıda, tarım olmak üzere tüm sektörler üzerinde bir maliyet yükü yaratmış ve bu maliyetler diğer sektörlerde fiyatlandırmaya yansıtılmıştır. Ancak akaryakıt bayileri ilgili mevzuat nedeniyle maliyet artışlarını son derece sınırlı olarak yansıtabilmişler, bugünlerin geçeceği ümidiyle sabretmişler, istasyonlarını ayakta tutabilmek ve istihdama sahip çıkabilmek adına büyük özveriyle kamunun alacağı tedbirleri beklemişlerdir.”

“Işıklar birer birer sönüyor”

TABGİS’in açıklamasında akaryakıt istasyonlarının yolların ve şehirlerin aydınlık noktaları, yeri geldiğinde sığınılacak limanları, yeri geldiğinde en imkansız yerde en gerekli ihtiyaçların karşılandığı ve bu hizmeti 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüren işletmeler olduğu vurgulanırken, “İstasyonlar depremde, selde, karda, fırtınada kısaca hem kötü günde hem iyi günde kapılarını kapatmadılar, ışıklarını söndürmediler. Oysa şimdi tarihte görülmediği bir şekilde o ışıklar birer birer sönüyor, akaryakıt istasyonları kapanıyor.” ifadesi kullanıldı.

TABGİS’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Şu anda sadece anlık tedbirlerle ve borçlanarak ayakta durmaya çalışan akaryakıt bayileri adına bir kez daha başta EPDK olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarından talebimiz, devlet hazinesinin lokomotif sektörlerinden biri olan akaryakıt sektörünün geleceği adına bayi marjının genel giderlerdeki artışı karşılayabilecek ve makul bir kâr elde edilmesini sağlayacak şekilde acilen iyileştirilmesi ve marjın enflasyona göre güncellenerek korunmasını sağlayacak tedbirlerle maktu olarak değil, yüzdesel olarak belirlenebileceği yolu açmasıdır.”