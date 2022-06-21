Tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve

Tahıl koridoru için düzenlenecek olan 4'lü zirve 10 gün içinde İstanbul'da yapılacak.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, zirveye Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin katılacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; oluşturulan koridordan 8 aya kadar 30-35 milyon ton gıda çıkarılması hedefleniyor.



Odessa'daki 4 liman üzerinden 3 koridor açılması ve buradan çıkacak ürünlerin Türkiye'ye yüzde 25 daha ucuza satılması gündemde.