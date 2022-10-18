Tahıl Koridoru’nda taşınan yük miktarı 7,8 milyon tonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tahıl Koridoru’nda taşınan yük miktarı ile ilgili açıklama yaptı. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş sonrasında dünyada gıda krizinin yaşandığını anımsatan Karaismailoğlu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü başarılı diplomasi sonucunda bu krizin aşıldığını ve Tahıl Koridoru’nun oluşturulduğunu vurguladı.

Tahıl koridoru kapsamında 1 Ağustos - 18 Ekim tarihleri arasında toplam 354 geminin Ukrayna’nın Odesa, Chornomorsk ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiğini bildiren Karaismailoğlu, “Gemiler ile arpa, buğday, soya, ayçiçeği küspesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı çeşit yük taşındı” ifadelerini kullandı.

Yükün yaklaşık yüzde 17’si Türkiye’ye geldi

354 geminin 135’inin Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu aktaran Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “354 geminin 119’u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Diğerleri ise Almanya, Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çin, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Kenya, Libya, Lübnan, Mısır, Pakistan, Portekiz, Romanya, Somali, Sudan, Tunus, Vietnam ve Yunanistan’a götürdü. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 7 milyon 860 bin tonu aştı. Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 1 milyon 294 bin 706 ton oldu. Toplam yükün yaklaşık yüzde 17’si Türkiye limanlarına geldi. Türkiye limanlarına, arpa, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, bezelye, buğday, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, mısır, soya, kanola tohumu ve soya fasulyesi yükleri getirildi. Yüklerin yüzde 13’ü Afrika’ya, yüzde 23’ü Asya’ya, yüzde 47’si Avrupa’ya taşındı. Türkiye hariç en fazla yük Avrupa kıtasında İspanya, İtalya ve Hollanda’ya taşındığı belirlendi.”

Mahsur kalan Türk bayraklı veya sahipli gemi bulunmuyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 354 geminin 31’inin 24 şubattan buyana mahsur kalan gemilerden oluştuğunu kaydederek, diğerlerinin ise Tahıl Koridoru’nun açılmasından sonra Ukrayna’ya gidip, yüklemesini yapıp, geri dönen gemiler olduğunu ifade etti. “24 şubattan bu yana bu limanlarda mahsur kalan 8 Türk bayraklı veya sahipli geminin tamamı limanlardan hareket etti” diyen Karaismailoğlu, bu limanlarda mahsur kalan Türk bayraklı veya sahipli geminin bulunmadığını duyurdu.

363 gemi İstanbul’da Müşterek Merkez tarafından denetlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Ukrayna’nın Yuzhne, Chornomorsk ve Odesa şehirlerindeki limanlara savaş durumundan ve tahıl koridoru açıldıktan sonra ilk defa gitmek üzere şu ana kadar toplam 386 gemi İstanbul’da Müşterek Merkez tarafından denetlendi veya denetimleri planlamaya alındı. 386 gemiden 363 tanesi denetlenirken, denetlenen gemilerin 142 tanesi Türk işletenlidir” değerlendirmesinde bulundu.