Tahıl ve bitkisel ürünlerde yüzde 10,4 artış bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan bitkisel üretim birinci tahmini verilerine göre, Türkiye'de tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde üretim bir önceki yıla göre yüzde 10.4 artacak.

Üretimin sebzelerde yüzde 1 azalacağı tahmin edilirken, meyveler içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4.6 artacağı öngörülüyor.

Verilere göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi geçen yıla göre yüzde 10.4 artarak 68.2 milyon tona yükseleceği öngörülüyor.

Tahıllar arasında en büyük paya sahip olan buğday üretiminin yüzde 10.5 artarak 19.5 milyon ton, msıır üretiminin yüzde 3.7 artarak 7 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 47.8 oranında artarak 8.5 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Sebze üretiminin ise bu yıl yüzde 1 düşüşle yaklaşık 31.4 milyon tona gerileyeceği öngörüldü. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden hıyarda yüzde 2,9, havuçta yüzde 19,9, beyaz lahanada yüzde 17,2 oranında artış olurken, domateste yüzde 2,3, karpuzda yüzde 3,9, kuru soğanda yüzde 6 oranında azalış olacağı tahmin edildi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 oranında artarak yaklaşık 26,1 milyon ton olacağı tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüze 4,5, üzümde yüze 15,8, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 6,7, kirazda yüzde 14,8, çilekte yüzde 5,5, zeytinde yüzde 0,7 oranında artış olacağı öngörüldü.