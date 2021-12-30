Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde üretim 13,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021'e ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Üretim miktarları, 2021'de geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 13,4 azalırken, sebzelerde yüzde 1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,4 artış gösterdi.

Üretim miktarları bu yıl yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 61,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24,9 milyon ton oldu.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 14,3 azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 13,9 düşerek yaklaşık 17,7 milyon tona, arpa üretimi yüzde 30,7 azalarak yaklaşık 5,8 milyon tona, çavdar üretimi yüzde 32,4 düşerek 200 bin tona, yulaf üretimi yüzde 12,2 gerileyerek 276 bin tona gerilerken, dane mısır üretimi yüzde 3,8 artarak yaklaşık 6,8 milyon tona ulaştı.

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi yüzde 24,6 düşerek 475 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 30,6 gerileyerek 228 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 1,9 azalarak 5,1 milyon ton olurken, kuru fasulye yüzde 9,1 yükselerek 305 bin ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 17,2 artarak 182 bin ton, ayçiçeği üretimi yüzde 16,8 yükselerek yaklaşık 2,4 milyon ton oldu. Tütün üretimi yüzde 7,7 gerileyerek 73 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 20,7 azalarak yaklaşık 18,3 milyon ton olarak hesaplandı.

Meyve ve sebze üretimi

Sebze ürünleri alt gruplarından yumru ve kök sebzelerin üretimi yüzde 6,9, meyvesi için yetiştirilen sebzelerin üretimi yüzde 0,9 arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden kuru soğanda yüzde 9,6, kuru sarımsakta ise yüzde 13,5, biberde (salçalık, kapya) yüzde 11,9, hıyarda yüzde 0,2, beyaz lahanada yüzde 0,6 artış olurken, domateste yüzde 0,8 ve ıspanakta yüzde 5,7 düşüş görüldü.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretimi geçen yıla göre kayısıda yüzde 4, üzümde yüzde 12,8, kirazda yüzde 4,8 azaldı, elmada yüzde 4,5, çilekte yüzde 22,4, zeytinde yüzde 32,1 arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 14,7, portakal yüzde 30,6, limon yüzde 30,4, sert kabuklu meyvelerden fındık yüzde 2,9 yükselirken, Antep fıstığı yüzde 59,7 geriledi. Muz üretimi yüzde 21,3 artarken, incir üretimi ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olarak gerçekleşti.

Süs bitkileri üretimi arttı

Süs bitkileri üretim miktarı 2021 yılında geçen yıla göre yüzde 2,9 arttı. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 62,3, diğer süs bitkilerinde yüzde 37,7’lik bir paya sahip oldu.

Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,2, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 11,4 yükselirken, dış mekan süs bitkileri üretimi yüzde 1,8 oranında azaldı.