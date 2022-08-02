Tahılda önce 'düzeltme' sonra yükseliş

■ Buğday vadeli işlemleri, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından yapılan tahıl sevkiyatlarının 24 Şubat'tan bu yana ilk kez yeniden başlamasıyla kile başına 8 doların altında indi. Ticaret sorunsuz ilerlerse, Ukrayna savaşın 24 Şubat'ta başlamasından bu yana liman silolarında biriktiği bildirilen 20 milyon tonun üzerinde tahıl satabilecek ve aynı zamanda gelecek buğday hasadı için çok ihtiyaç duyulan stok alanını temizleyebilecek. Fiyatların 7.84 dolarda destek bulması bekleniyor. Ancak teknik analizler bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatların 6.22 dolara düşme olasılığına işaret ediyor. Fiyatların yeniden 10 doların üzerine çıkması halinde ise yeniden 12 dolar seviyelerinin test edilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor.

■ Soya fasulyesi vadeli işlemleri, Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna Karadeniz limanlarından tahıl ve gübre sevkiyatlarının ilk kez yeniden başlamasının ardından beş haftanın en yüksek seviyesi olan 16.70 dolardan 16.17 dolara indi. Fiyatların gerilemesinde Çin’in alımlarının düşmesi de etkili oldu. Refinitiv tarafından yapılan teknik analize göre fiyatlar yılın 3’üncü çeyreğinde önce 14.77 ve burasının kırılması halinde 13.12 dolara inme olasılığı gösteriyor. Fiyatların burada güç topladıktan sonra önce 18 dolar ve uzun vadede 21 doların üzerine atak yapabileceği tahminleri yapılıyor. Mısır, 6 doların altına indi

■ Mısır vadeli işlemleri, USDA'nın haftalık raporunun ABD’de Orta Batı sıcak hava dalgaları arasında mahsulün kötüleştiğini göstermesinin ardından kile başına 6 doları aşarak 1 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Fiyatlar geçtiğimiz hafta 5.90 dolarla 3. Çeyrek beklentisinin altına düşmüştü. Fiyatların atak yapması için 7 doların üzerine çıkmasının gerektiği belirtiliyor.

Fiyatların 7.84 dolarda destek bulması bekleniyor. Ancak teknik analizler bu seviyenin altına inilmesi halinde fiyatların 6.22 dolara düşme olasılığına işaret ediyor. 260 milyar dolarlık devle piyasayı kontrol etmeyi amaçlıyor.