Tahmin platformu Kalshi'nin değeri 11 milyar dolara çıktı

Geleceğe yönelik olaylar üzerine kullanıcıların bahis yapmasına olanak tanıyan tahmin piyasası platformu Kalshi, 1 milyar dolarlık yeni yatırım turunu tamamlayarak değerlemesini 11 milyar dolara çıkardı.

Konuya yakın kaynaklara göre bu tur, geçtiğimiz iki ay içinde şirketin 5 milyar dolar değerleme üzerinden aldığı 300 milyon dolarlık fonlamanın ardından geldi. Yeni yatırım turuna, mevcut yatırımcılar Sequoia ve CapitalG öncülük ederken, Andreessen Horowitz, Paradigm, Anthos Capital ve Neo da destek verenler arasında yer alıyor.

Başkanlık seçimleriyle büyük popülerlik kazandı

Kalshi’nin en büyük rakibi Polymarket ise kısa süre önce 8 milyar dolar değerleme üzerinden 1 milyar dolar yatırım almış, ardından 12-15 milyar dolar değerlemeyi hedefleyen yeni bir tur hazırlığına başlamıştı. Her iki platform da geçen yıl ABD başkanlık seçimleriyle büyük popülerlik kazandı ve New York belediye başkanlığı seçim sonuçlarını doğru tahmin ederek dikkat çekti.

Yasal tartışmalarla gündemde

140’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Kalshi, film puanlamalarından Time’ın “Yılın Kişisi” seçimine ve gelecek seçim sonuçlarına kadar geniş bir yelpazede tahmin işlemleri sunuyor. Yıllık işlem hacmi 50 milyar dolara ulaşan şirket, yasal tartışmalarla da gündemde.

Kalshi, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) karşı kazandığı dava sonrası ABD’de faaliyet hakkı elde etse de bazı eyalet hukukçuları platformun kumar niteliği taşıdığını savunuyor.