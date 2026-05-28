Tahmin ve bahis platformları Polymarket ve Kalshi’ye erişim engeli

İspanya Tüketici Hakları Bakanlığı, Polymarket ve Kalshi hakkında resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, her iki platformun da ülkede gerekli kumar lisansına sahip olmadan faaliyet yürüttüğünü savunuyor.

Kararla birlikte internet servis sağlayıcılarına platformlara erişimin engellenmesi talimatı verildi. Soruşturma sürecinin yaklaşık üç ila dört ay sürmesinin beklendiği bildirildi.

Siyasi seçimlerden savaşa kadar bahis oynanıyor

Polymarket ve Kalshi, kullanıcıların seçim sonuçlarından hava durumuna, ekonomik gelişmelerden savaş ihtimallerine kadar çok sayıda olay üzerine tahminde bulunabildiği platformlar olarak biliniyor.

İspanyol yetkililer ise bu sistemlerin fiilen “kumar” kategorisine girdiğini ve ülkedeki yasal düzenlemelere tabi olması gerektiğini belirtiyor. Özellikle çocukların erişimini engelleyen kimlik doğrulama sistemleri ve bağımlılıkla mücadele mekanizmalarının eksik olduğu ifade edildi.

Avrupa’da baskı büyüyor

İspanya’nın aldığı kararın, Avrupa genelinde prediction market platformlarına yönelik artan baskının yeni halkası olduğu belirtiliyor. Daha önce Fransa, Belçika, Polonya ve Portekiz gibi ülkeler de Polymarket’e çeşitli erişim kısıtlamaları getirmişti.

Yetkililer, özellikle jeopolitik krizler ve seçim süreçleri üzerine yapılan yüksek hacimli bahislerin ciddi etik ve hukuki tartışmaları beraberinde getirdiğini savunuyor.

ABD’de de tartışmalar sürüyor

Polymarket ve Kalshi yalnızca Avrupa’da değil, ABD’de de yoğun denetim baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Son dönemde bazı eyaletlerde platformların yasa dışı bahis sistemi gibi çalıştığı yönünde davalar açıldığı bildirildi.

Özellikle içeriden bilgi kullanımı, siyasi bahisler ve savaş senaryoları üzerinden yapılan işlemler platformlara yönelik eleştirileri artırdı. Buna rağmen her iki şirket de faaliyetlerini yasal çerçevede yürüttüklerini savunuyor.