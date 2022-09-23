Tahsislerde fiyatlar katlandı milyarlık teklifler verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tahsise çıkardığı 50 yerdeki arazilerden altyapı katkı payı en yüksek olanlara kimlerin talip olduğu ve kaç lira teklif ettiği belli oldu.

500 milyon ile 1 milyar TL arasında değişen altyapı katılım bedeli olan 50 tahsis içinde en önemli yerler olarak kabul edilenlere talip olanlar ilan edilen rakamları ikiye katlayan, dudak uçuklatan teklif ler verdi.

Örneğin 500 milyon TL altyapı katkı bedeli ile ihaleye çıkarılan Belek’teki yer için açık artırmada fiyat ikiye katlandı.

Belek’teki tahsise Adalya Otelcilik bir milyar TL teklif verdi. Altyapı katkı bedeli yüksek yerlerden Kemer Göynük’te bulunan, 200 milyon TL katkı payı ile ihaleye çıkarılan yer için de NG Otelcilik 485 milyon TL ile en yüksek teklifi veren firma oldu.

Katkı payı en yüksek yerlerden Kemer Çamyuva’daki bir tahsise de Long Beach 250 milyon TL katkı payı ile ihaleye çıkarılmışken 300 milyon TL teklif verdi.

Tahsise çıkarılan yerlerden Tekirova’daki yere Özkaymak talip oldu. Özkaymak’ın talip olduğu yer 100 milyon TL katkı pay istemiyle ihaleye çıkarılmıştı.

Alanya golfe yine talip çıkmadı

Bu arada daha önce de tahsise çıkarılan ama kimsenin talip olmadığı Alanya’daki golf sahası tahsisine bu kez de talip çıkmadı. Alanya’daki golf tahsisi için Alanyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu devreye girmişti. Ancak yine de kimse talip olmadı.

Alaçatı ve Manavgat iptal

Arazi tahsis duyurusu ilk açıklandığında listede 51 yer vardı. Sonra listedeki yerlerden ikisi çıkarıldı. Bunlardan biri Çeşme Alaçatı’da 1000 yatak kapasiteli olan yer diğeri de Antalya Manavgat Kızılağaç’taki yerdi. Kızılağaç’taki yer iptal edildi. Alaçatı’daki yer de listeden çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı onaylayacak

Ankara Bilkent Otel’de yapılan açık artırmada firmaların verdiği teklifler arasında en yüksek olan ilk üç firmanın teklifleri listelenip bakana sunuldu. Tahsise çıkarılan yerler için kimin nereye talip olduğu ve en yüksek teklifi veren firmaların listesi bakan onayından sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanının onayından sonra kimin hangi tahsisi aldığı ve ne kadar altyapı katkı bedeli ödeyeceği resmen ilan edilip açıklanacak

Bakanlık bütçesi kadar gelir elde edecek Tahsislere verilen teklifler ilk dörttekiler gibi artışlarla gerçekleşirse Kültür ve Turizm Bakanlığı buradan bütçesine yakın bir gelir elde edecek.

Bakanlığın ilan ettiği 50 tahsis için belirlenen altyapıya katkı payı 3.5 milyar TL idi. İhalelerdeki teklifl erin tümü böyle gerçekleşirse bakanlık buradan 6-7 milyar TL gelir elde edecek. Bakanlığın 2022 yılı bütçesi 7.1 milyar TL.