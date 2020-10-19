Tahtakale ve Mahmutpaşa ek vergi mağduru oldu

19 Ekim 2020

MEHMET HANİFİ GÜLEL

Pandemi sürecinde yerli üretimin, ithal ürünlere karşı korunmasını sağlamak amacıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında çeşitli kararnamelerle yaklaşık 5 bin ürüne ek gümrük vergisi getirildi. İlave gümrük vergilerinin süresi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. Ek vergi getirilen ürünler arasında özellikle hediyelik eşya, ayakkabı, züccaciye ürünleri ve tekstil sanayinde kullanılan iplikler yer alıyor. Söz konusu ürünlerin ithalatı, ek gümrük vergileri ve dövizin yükselmesiyle neredeyse durma noktasına geldi. Dövizin yükselmesinin ithalatı çok fazla etkilemediğini belirten Mahmutpaşa esnafı, ek gümrük vergileriyle konteynır başına ilave minimum 300 bin TL masraf çıktığını ve son dönemde ithal ürün getirmenin neredeyse imkansız olduğunu söylüyorlar. Pandemi nedeniyle yüzde 70 ciro kaybı yaşadıklarını ifade eden esnaf, iş yapamamaktan şikayetçi. Kapalıçarşı’da ciro kayıplarının yüzde 60’ı aştığını söyleyen çarşı esnafı, turist sayısının az olması ve COVID-19 vakalarının tekrar artması nedeniyle kayıplarının telafi edilemez noktaya geldiğinden yakınıyor.

Günlük cirolar 1500 liraya kadar düştü

Mahmutpaşa ve Tahtakale bölgesinde dükkan kiraları 10 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor. Pandemi öncesi günlük ortalama 15 bin lira ciro yapılırken bugün günlük ciroların bin 500 liraya kadar gerilediği belirtiliyor. Bu durumun böyle devam etmesi ve aşının bulunmaması halinde bölge esnafının uzun süre dayanamayacağına dikkat çekiliyor.

Umutlar 2021’e kaldı

Tahtakale’de hediyelik eşya satışı yapan bir esnaf, tüm ürünlerde fiyat artışının yaşandığını belirterek, önceki yıllara göre ciroda yüzde 70 kaybın olduğunu aktardı. Yüksek gümrük vergileri nedeniyle ürün bulamadıklarını, gelen müşterilere önceki yılın ürünlerini sunduklarını söyledi. Esnaf, yeni normalleşmeyle birlikte gurbetçilerin gelmesiyle biraz da olsa pazarın hareketlendiğini ancak ekim ayı itibarıyla işlerin yavaşladığını ifade etti. Bölge esnafı bu yılın kayıp bir yıl olduğunu ve 2021 yılının baharından umutlu olduklarını belirtiyor. Mahmutpaşa’da düğün ve kına organizasyonlarına yönelik ürün satışı yapan bir başka esnaf ise pandemi nedeniyle düğün ve kına organizasyonlarına getirilen kısıtlamaların cirolarında yüzde 75 azalmaya yol açtığını aktardı. Ellerinde mevcut bulunan ürünleri satışa sunduklarını ancak yerine yeni ürün koymadıklarını, bu yılı kayıp yıl olarak gördüklerini ve 2021 yılına odaklandıklarını dile getiriyorlar.

Esnaftan faizsiz kredi desteği talebi



Esnafın salgın sürecinde ayakta durabilmesi için faizsiz kredi desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, dövizdeki kur artışını ise yerli üretimin artması noktasında bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti. Yılmaz, en büyük korkularının salgının yine artış göstermesi olduğunu dile getirerek, “İkinci dalga yaşanmaması için dua ediyoruz. İlk dalga yaşandığında birçok işletme kapanmak zorunda kaldı. O dönemin yaralarını daha saramadan ikinci bir dalga yaşanırsa esnaf perişan olur” diye konuştu. Salgın tedbirleri nedeniyle mart ve haziran ayları arasında İstanbul’da 19 bin; sektörde ise 93 bin esnaf ve sanatkarın işyerini geçici olarak kapattığını aktaran Yılmaz, esnafın cirosunun ise yarı yarıya düştüğünü açıkladı. 2020 yılının ocak ve ekim ayları arasında İstanbul’da 6 bin 895 işyerinin kapandığını ve 46 bin 530 yeni işyeri açıldığı bilgisini veren Yılmaz, “Yeni işyeri açılışlarının yükselmesinin nedenlerinden biri Esnaf Destek Paketi’nden yararlanmak isteyenlerin odalara kayıt olmaya başlamaları. Bu dönemde kayıt dışı çalışan birçok işletme kredi imkanlarından yararlanmak için kayıt altına alındı” ifadelerini kullandı.



Her 4 esnaftan 3’ü kredi çekti



Esnafın ödeme zorluğu çektiğine değinen Faik Yılmaz, “İstanbul’da faaliyet gösteren her 4 esnaftan 3’ü banka kredisi çekerek, salgın sürecinde ayakta durmaya çalıştı. Destek paketleri, esnaf ve sanatkarın dükkanını bu süre zarfında açık tutmasını sağladı. Esnafın borcunu ödeyebilmesi ve faaliyetlerine devam edebilmesi için esnafa faizsiz kredi desteği verilmeli. Ayrıca mevcut kredilerin faizleri silinmeli ve vergi ödemeleri ertelenmeli” diye konuştu.



“Ek gümrük vergilerini destekliyoruz”



Dövizin artması nedeniyle ithalat yapan esnaf ve sanatkarların iç pazara yöneldiğini ifade eden Faik Yılmaz, “Türkiye, üretimle büyümek istiyor. İstanbul’da uzun yıllar Çin malları piyasaya hakim oldu. Esnafımızı ve yerli üretimi korumak amacıyla özellikle Çin’den gelen ürünlere ek vergi konulmasını istedik. Bununla ilgili bir komisyon kurduk ve rapor hazırladık. Çünkü esnaf ve sanatkar atölyelerini kapatmaya başlamıştı. Yurt dışından ucuza mal alıp iç pazarda satmak en çok esnaf ve sanatkara zarar vermişti. Şimdi sancılı bir süreç olsa da döviz kurlarındaki artış ve bazı ürünlere getirilen ek vergiler, Türkiye’deki üretim ekonomisini yeniden canlandıracağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.