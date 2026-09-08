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Tahvil fırtınasına karşı altın şemsiye

Küresel tahvil getirilerinin geçen hafta son on yılın zirvesine ulaşmasına rağmen merkez bankaları altın alımlarını sürdürdü. Yıllık getirini ons bazında yüzde 5’e yükselen altının yıl sonuna kadar yüzde 10 artabileceği tahmin ediliyor. Çin’in güçlü alımları ise dikkat çekiyor.

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Tahvil fırtınasına karşı altın şemsiye

Dünya Altın Konseyi, altı­nın yıllıklandırılmış ge­tirisinin yaklaşık yüzde 5 olduğunu ve uzun vadeli eğili­min servet koruma talebiyle des­teklendiğini belirtti. Konsey, Cai­bai Jewelry, Chow Tai Fook, Chow Sang Sang ve Lao Feng Xiang dâhil olmak üzere 12 perakende marka­sıyla birlikte, yakın zamanda 2026 Çin Altın Takı Perakende Trend Analizi’ni yayınladı ve gazetecile­rin sert saf altın ürünlerinin ev­rimi ve altın takı tüketim yapı­sındaki değişiklikler hakkındaki sorularını yanıtladı. Dünya Altın Konseyi Çin bölgesi CEO’su Wang Lixin, sert saf altının hâlâ erken aşamada olduğunu ve büyük bir büyüme potansiyeline sahip oldu­ğunu söyledi. Konsey, Çin’in altın takı pazarının tipik bir yüksek fi­yat ve düşük hacim modeli izledi­ğini, 2026 yılının ilk yarısında al­tın takı tüketiminin bir önceki yı­la göre yüzde 30 azalarak 136 tona düştüğünü, toplam tüketim değe­rinin ise yüzde 5 artarak 143,7 mil­yar yuana ulaştığını belirtti. Ayrı­ca mağaza birleşmelerinin devam ettiği, kendi kendine satın alma ve kendini ödüllendirme talebinin üç yıldır üst üste arttığı ve tüketimin önemli günler için yapılan alışve­rişlerden günlük alışverişlere doğ­ru kaydığı belirtildi.

Yine Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankala­rı temmuzda rezervlerine net 23 ton altın ekledi. Böylece yılın ilk 7 ayında resmi olarak bildirilen net altın alımı yaklaşık 130 tona ulaştı. Geçen yılın aynı dönemin­de yaklaşık 160 ton altın alınmış­tı. Temmuzdaki alımlara 20 tonla Çin öncülük etti. Çin Merkez Ban­kası (PBOC) tarafından açıklanan verilere göre, banka ağustosta da alımlarını sürdürdü. Bankanın al­tın rezervleri 650 bin ons artış gös­terdi. Böylece, PBOC’nin alım se­risi 22. ayda da devam etti. Çin’in, toplam altın rezervinin 2 bin 360 tonu aştığı bildirildi. Öte yandan Polonya ise temmuzda 8 ton, yı­lın ilk 7 ayında 90 ton altın alarak bu dönemin en büyük alıcısı oldu. Rusya temmuzda 6 ton, Türkiye ise 1 ton altın sattı. Merkez banka­larının net altın talebi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 62 artarak 289 tona ulaştı ve ikinci çeyrekler arasındaki en yüksek se­viyesini gördü. Altın temmuz ayını ons başına 4 bin 27 dolardan yatay tamamlarken küresel altın fonla­rına 3 milyar dolarlık giriş gerçek­leşti. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme arayışı ile enflasyon ve jeopolitik risklere karşı korun­ma isteği altın talebini destekle­meyi sürdürdü.

Tahminler %10 artışa işaret ediyor

Merkez bankalarının rekor dü­zeydeki alım çılgınlığı, Fed’in sı­kılaştırma korkularını dengeledi ve yatırım bankalarının tahmin­lerini, bu yıl sonu için ons başına 5 bin dolara taşıdı. South China Morning Post’ta yer alan analizde, “Yatırım bankalarına göre, merkez bankalarının döviz rezervlerini çeşitlendirmeye yönelik talebinin güçlü kalması ve güçlü iş gücü veri­leri ile Fed’ib şahin tonunun ardın­dan ABD’de parasal sıkılaştırma korkularını dengelemesi nedeniy­le altın, muhtemelen 2026 yılının sonuna kadar ons başına 5 bin ABD doları seviyesini test edecek” gö­rüşüne yer verildi. RBC Capital Markets, altın fiyatlarının yıl so­nuna kadar 4.929 ABD dolarına ve 2027’de 5.296 ABD dolarına ulaşa­cağını öngörerek yükseliş beklen­tisine katılan son kuruluş oldu. Bu öngörü, altın fiyatlarının sırasıyla 4.900 ABD dolarına ve 5.000 ABD dolarına yükseleceğini tahmin eden Goldman Sachs ve State Stre­et Investment Management ile de örtüşüyor. Bu tahminler, mevcut seviyelerden en az yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor.

Tahvil şokuna rağmen…

Ağustos ayında metalin fiya­tı yaklaşık yüzde 10 artarak ocak ayından bu yana en büyük aylık ar­tışını kaydetti; bu artışta merkez bankalarının alımları ve speküla­tif pozisyonların kapatılması et­kili oldu. Dünya Altın Konseyi’nin tahminine göre, merkez bankala­rı bu yıl 750 ile 900 ton altın sa­tın alabilir. Bu miktar, yıllık orta­lama 400 ile 500 ton arasındaki alım aralığıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Devlet devletle­rinin alımları, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 289 tona ulaştı ve son dört yılın üç aylık dönemine ait en yüksek se­viyeyi gördü. Analize göre, bu coş­ku, ABD devlet borcunun rekor se­viyeye ulaşarak 40 trilyon dolara çıkmasıyla ilgili endişeler nede­niyle 30 yıllık tahvil getirisinin ne­redeyse 20 yıldır görülmemiş bir seviyeye yükseldiği ABD Hazine tahvillerindeki son düşüşle tezat oluşturuyor.

Hollanda Merkez Bankası’nın, ABD ve Kanada’dan 86 ton altı­nı Londra’daki İngiltere Merkez Bankası kasalarına transfer etme­si de dikkat çeken bir başka geliş­me oldu. Kararın, artan jeopolitik gerilimler ve kriz durumunda re­zervlere hızlı erişim sağlanması ihtiyacı nedeniyle alındığı ifade edildi. Bu yılın başlarında Fransa, altın rezervlerini ADB’den ülkeye transfer edeceğini duyurdu. 2016 yılına kadar Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da, ya­bancı kasalardan 216 tondan faz­la altını transfer etmişti: 111 to­nu New York’tan ve 105 tonu Pa­ris’ten. Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, merkez bankalarının rezervleri­nin saklandığı yerleri giderek da­ha fazla gözden geçirdiğini belirti­yor. Aynı zamanda, bir ülkede altın saklamak fiziksel güvenlik, dene­tim ve sigorta masraflarını da ge­rektiriyor. Dünya Altın Konseyi’ne göre, son dört yılda merkez banka­ları yılda ortalama 1.000 ton altın biriktirdi; bu, önceki on yıla göre iki kat daha fazla.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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