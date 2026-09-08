Tahvil fırtınasına karşı altın şemsiye
Küresel tahvil getirilerinin geçen hafta son on yılın zirvesine ulaşmasına rağmen merkez bankaları altın alımlarını sürdürdü. Yıllık getirini ons bazında yüzde 5’e yükselen altının yıl sonuna kadar yüzde 10 artabileceği tahmin ediliyor. Çin’in güçlü alımları ise dikkat çekiyor.
Dünya Altın Konseyi, altının yıllıklandırılmış getirisinin yaklaşık yüzde 5 olduğunu ve uzun vadeli eğilimin servet koruma talebiyle desteklendiğini belirtti. Konsey, Caibai Jewelry, Chow Tai Fook, Chow Sang Sang ve Lao Feng Xiang dâhil olmak üzere 12 perakende markasıyla birlikte, yakın zamanda 2026 Çin Altın Takı Perakende Trend Analizi’ni yayınladı ve gazetecilerin sert saf altın ürünlerinin evrimi ve altın takı tüketim yapısındaki değişiklikler hakkındaki sorularını yanıtladı. Dünya Altın Konseyi Çin bölgesi CEO’su Wang Lixin, sert saf altının hâlâ erken aşamada olduğunu ve büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Konsey, Çin’in altın takı pazarının tipik bir yüksek fiyat ve düşük hacim modeli izlediğini, 2026 yılının ilk yarısında altın takı tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 30 azalarak 136 tona düştüğünü, toplam tüketim değerinin ise yüzde 5 artarak 143,7 milyar yuana ulaştığını belirtti. Ayrıca mağaza birleşmelerinin devam ettiği, kendi kendine satın alma ve kendini ödüllendirme talebinin üç yıldır üst üste arttığı ve tüketimin önemli günler için yapılan alışverişlerden günlük alışverişlere doğru kaydığı belirtildi.
Yine Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankaları temmuzda rezervlerine net 23 ton altın ekledi. Böylece yılın ilk 7 ayında resmi olarak bildirilen net altın alımı yaklaşık 130 tona ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 160 ton altın alınmıştı. Temmuzdaki alımlara 20 tonla Çin öncülük etti. Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından açıklanan verilere göre, banka ağustosta da alımlarını sürdürdü. Bankanın altın rezervleri 650 bin ons artış gösterdi. Böylece, PBOC’nin alım serisi 22. ayda da devam etti. Çin’in, toplam altın rezervinin 2 bin 360 tonu aştığı bildirildi. Öte yandan Polonya ise temmuzda 8 ton, yılın ilk 7 ayında 90 ton altın alarak bu dönemin en büyük alıcısı oldu. Rusya temmuzda 6 ton, Türkiye ise 1 ton altın sattı. Merkez bankalarının net altın talebi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 62 artarak 289 tona ulaştı ve ikinci çeyrekler arasındaki en yüksek seviyesini gördü. Altın temmuz ayını ons başına 4 bin 27 dolardan yatay tamamlarken küresel altın fonlarına 3 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme arayışı ile enflasyon ve jeopolitik risklere karşı korunma isteği altın talebini desteklemeyi sürdürdü.
Tahminler %10 artışa işaret ediyor
Merkez bankalarının rekor düzeydeki alım çılgınlığı, Fed’in sıkılaştırma korkularını dengeledi ve yatırım bankalarının tahminlerini, bu yıl sonu için ons başına 5 bin dolara taşıdı. South China Morning Post’ta yer alan analizde, “Yatırım bankalarına göre, merkez bankalarının döviz rezervlerini çeşitlendirmeye yönelik talebinin güçlü kalması ve güçlü iş gücü verileri ile Fed’ib şahin tonunun ardından ABD’de parasal sıkılaştırma korkularını dengelemesi nedeniyle altın, muhtemelen 2026 yılının sonuna kadar ons başına 5 bin ABD doları seviyesini test edecek” görüşüne yer verildi. RBC Capital Markets, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 4.929 ABD dolarına ve 2027’de 5.296 ABD dolarına ulaşacağını öngörerek yükseliş beklentisine katılan son kuruluş oldu. Bu öngörü, altın fiyatlarının sırasıyla 4.900 ABD dolarına ve 5.000 ABD dolarına yükseleceğini tahmin eden Goldman Sachs ve State Street Investment Management ile de örtüşüyor. Bu tahminler, mevcut seviyelerden en az yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor.
Tahvil şokuna rağmen…
Ağustos ayında metalin fiyatı yaklaşık yüzde 10 artarak ocak ayından bu yana en büyük aylık artışını kaydetti; bu artışta merkez bankalarının alımları ve spekülatif pozisyonların kapatılması etkili oldu. Dünya Altın Konseyi’nin tahminine göre, merkez bankaları bu yıl 750 ile 900 ton altın satın alabilir. Bu miktar, yıllık ortalama 400 ile 500 ton arasındaki alım aralığıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Devlet devletlerinin alımları, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 289 tona ulaştı ve son dört yılın üç aylık dönemine ait en yüksek seviyeyi gördü. Analize göre, bu coşku, ABD devlet borcunun rekor seviyeye ulaşarak 40 trilyon dolara çıkmasıyla ilgili endişeler nedeniyle 30 yıllık tahvil getirisinin neredeyse 20 yıldır görülmemiş bir seviyeye yükseldiği ABD Hazine tahvillerindeki son düşüşle tezat oluşturuyor.
Hollanda Merkez Bankası’nın, ABD ve Kanada’dan 86 ton altını Londra’daki İngiltere Merkez Bankası kasalarına transfer etmesi de dikkat çeken bir başka gelişme oldu. Kararın, artan jeopolitik gerilimler ve kriz durumunda rezervlere hızlı erişim sağlanması ihtiyacı nedeniyle alındığı ifade edildi. Bu yılın başlarında Fransa, altın rezervlerini ADB’den ülkeye transfer edeceğini duyurdu. 2016 yılına kadar Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da, yabancı kasalardan 216 tondan fazla altını transfer etmişti: 111 tonu New York’tan ve 105 tonu Paris’ten. Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, merkez bankalarının rezervlerinin saklandığı yerleri giderek daha fazla gözden geçirdiğini belirtiyor. Aynı zamanda, bir ülkede altın saklamak fiziksel güvenlik, denetim ve sigorta masraflarını da gerektiriyor. Dünya Altın Konseyi’ne göre, son dört yılda merkez bankaları yılda ortalama 1.000 ton altın biriktirdi; bu, önceki on yıla göre iki kat daha fazla.