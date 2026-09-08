Tahvil fırtınasına karşı altın şemsiye

Dünya Altın Konseyi, altı­nın yıllıklandırılmış ge­tirisinin yaklaşık yüzde 5 olduğunu ve uzun vadeli eğili­min servet koruma talebiyle des­teklendiğini belirtti. Konsey, Cai­bai Jewelry, Chow Tai Fook, Chow Sang Sang ve Lao Feng Xiang dâhil olmak üzere 12 perakende marka­sıyla birlikte, yakın zamanda 2026 Çin Altın Takı Perakende Trend Analizi’ni yayınladı ve gazetecile­rin sert saf altın ürünlerinin ev­rimi ve altın takı tüketim yapı­sındaki değişiklikler hakkındaki sorularını yanıtladı. Dünya Altın Konseyi Çin bölgesi CEO’su Wang Lixin, sert saf altının hâlâ erken aşamada olduğunu ve büyük bir büyüme potansiyeline sahip oldu­ğunu söyledi. Konsey, Çin’in altın takı pazarının tipik bir yüksek fi­yat ve düşük hacim modeli izledi­ğini, 2026 yılının ilk yarısında al­tın takı tüketiminin bir önceki yı­la göre yüzde 30 azalarak 136 tona düştüğünü, toplam tüketim değe­rinin ise yüzde 5 artarak 143,7 mil­yar yuana ulaştığını belirtti. Ayrı­ca mağaza birleşmelerinin devam ettiği, kendi kendine satın alma ve kendini ödüllendirme talebinin üç yıldır üst üste arttığı ve tüketimin önemli günler için yapılan alışve­rişlerden günlük alışverişlere doğ­ru kaydığı belirtildi.

Yine Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, merkez bankala­rı temmuzda rezervlerine net 23 ton altın ekledi. Böylece yılın ilk 7 ayında resmi olarak bildirilen net altın alımı yaklaşık 130 tona ulaştı. Geçen yılın aynı dönemin­de yaklaşık 160 ton altın alınmış­tı. Temmuzdaki alımlara 20 tonla Çin öncülük etti. Çin Merkez Ban­kası (PBOC) tarafından açıklanan verilere göre, banka ağustosta da alımlarını sürdürdü. Bankanın al­tın rezervleri 650 bin ons artış gös­terdi. Böylece, PBOC’nin alım se­risi 22. ayda da devam etti. Çin’in, toplam altın rezervinin 2 bin 360 tonu aştığı bildirildi. Öte yandan Polonya ise temmuzda 8 ton, yı­lın ilk 7 ayında 90 ton altın alarak bu dönemin en büyük alıcısı oldu. Rusya temmuzda 6 ton, Türkiye ise 1 ton altın sattı. Merkez banka­larının net altın talebi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 62 artarak 289 tona ulaştı ve ikinci çeyrekler arasındaki en yüksek se­viyesini gördü. Altın temmuz ayını ons başına 4 bin 27 dolardan yatay tamamlarken küresel altın fonla­rına 3 milyar dolarlık giriş gerçek­leşti. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme arayışı ile enflasyon ve jeopolitik risklere karşı korun­ma isteği altın talebini destekle­meyi sürdürdü.

Tahminler %10 artışa işaret ediyor

Merkez bankalarının rekor dü­zeydeki alım çılgınlığı, Fed’in sı­kılaştırma korkularını dengeledi ve yatırım bankalarının tahmin­lerini, bu yıl sonu için ons başına 5 bin dolara taşıdı. South China Morning Post’ta yer alan analizde, “Yatırım bankalarına göre, merkez bankalarının döviz rezervlerini çeşitlendirmeye yönelik talebinin güçlü kalması ve güçlü iş gücü veri­leri ile Fed’ib şahin tonunun ardın­dan ABD’de parasal sıkılaştırma korkularını dengelemesi nedeniy­le altın, muhtemelen 2026 yılının sonuna kadar ons başına 5 bin ABD doları seviyesini test edecek” gö­rüşüne yer verildi. RBC Capital Markets, altın fiyatlarının yıl so­nuna kadar 4.929 ABD dolarına ve 2027’de 5.296 ABD dolarına ulaşa­cağını öngörerek yükseliş beklen­tisine katılan son kuruluş oldu. Bu öngörü, altın fiyatlarının sırasıyla 4.900 ABD dolarına ve 5.000 ABD dolarına yükseleceğini tahmin eden Goldman Sachs ve State Stre­et Investment Management ile de örtüşüyor. Bu tahminler, mevcut seviyelerden en az yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor.

Tahvil şokuna rağmen…

Ağustos ayında metalin fiya­tı yaklaşık yüzde 10 artarak ocak ayından bu yana en büyük aylık ar­tışını kaydetti; bu artışta merkez bankalarının alımları ve speküla­tif pozisyonların kapatılması et­kili oldu. Dünya Altın Konseyi’nin tahminine göre, merkez bankala­rı bu yıl 750 ile 900 ton altın sa­tın alabilir. Bu miktar, yıllık orta­lama 400 ile 500 ton arasındaki alım aralığıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Devlet devletle­rinin alımları, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 62 artarak 289 tona ulaştı ve son dört yılın üç aylık dönemine ait en yüksek se­viyeyi gördü. Analize göre, bu coş­ku, ABD devlet borcunun rekor se­viyeye ulaşarak 40 trilyon dolara çıkmasıyla ilgili endişeler nede­niyle 30 yıllık tahvil getirisinin ne­redeyse 20 yıldır görülmemiş bir seviyeye yükseldiği ABD Hazine tahvillerindeki son düşüşle tezat oluşturuyor.

Hollanda Merkez Bankası’nın, ABD ve Kanada’dan 86 ton altı­nı Londra’daki İngiltere Merkez Bankası kasalarına transfer etme­si de dikkat çeken bir başka geliş­me oldu. Kararın, artan jeopolitik gerilimler ve kriz durumunda re­zervlere hızlı erişim sağlanması ihtiyacı nedeniyle alındığı ifade edildi. Bu yılın başlarında Fransa, altın rezervlerini ADB’den ülkeye transfer edeceğini duyurdu. 2016 yılına kadar Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da, ya­bancı kasalardan 216 tondan faz­la altını transfer etmişti: 111 to­nu New York’tan ve 105 tonu Pa­ris’ten. Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven, merkez bankalarının rezervleri­nin saklandığı yerleri giderek da­ha fazla gözden geçirdiğini belirti­yor. Aynı zamanda, bir ülkede altın saklamak fiziksel güvenlik, dene­tim ve sigorta masraflarını da ge­rektiriyor. Dünya Altın Konseyi’ne göre, son dört yılda merkez banka­ları yılda ortalama 1.000 ton altın biriktirdi; bu, önceki on yıla göre iki kat daha fazla.