Tahvil getirilerinde yükseliş beklentisi

Yatırımcılar, ABD hükümetinin artan borcu ve bütçe açığına ilişkin endişeler nedeniyle uzun vadeli Hazine tahvili getirilerinin yükseleceğine dair pozisyon alıyor. Belirsiz ekonomik görünüm, tahvil opsiyonlarında hedging faaliyetlerini artırırken, yatırımcılar yıl sonuna kadar uzun vadeli tahvillerde daha yüksek faiz oranları fiyatlıyor.

Bankacılık devleri getiri tahminlerini revize etti

Goldman Sachs’tan JPMorgan’a çok sayıda Wall Street kurumunun stratejistleri de son dönemde getiri tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Bu tahminlerde ağırlıklı olarak ABD-Çin müzakereleri etkili olurken, stratejistler Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesinin etkisinin de sınırlı olacağı görüşünde.

Analistler ise yüzde 4,50'tan işlem gören ABD 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 5’i test edebileceği yönünde görüş bildiriyor. Pazartesi günü açıklanan CME verileri, önümüzdeki haftalarda 10 yıllık getirilerin yüzde 5’e doğru yükseleceğine dair büyük bir pozisyonlanma olduğunu doğruladı. Geçtiğimiz hafta, getirilerdeki yükselişi hedge eden opsiyonlarda da artış görüldü.

Jay Barry ve Jason Hunter’ın aralarında olduğu JPMorgan stratejistleri bir notta, “Talep yapısında yaşanan yapısal değişim ve ticaret ile para politikası belirsizliği göz önüne alındığında, riskler yakın vadede getiri eğrisinin dikleşmesi yönüne kayıyor” diye yazdı. Garda Capital Partners’dan Tim Magnusson, “Maliye politikasında son sözü tahvil piyasası söyleyecek” dedi ve maliye politikalarını tartışacak milletvekillerinin “daha fazla sınanacaklarını ve yüzde5’in son sınır olmadığını” belirtti.