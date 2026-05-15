Tahvil yatırımcıları Fed faiz artırım ihtimalini fiyatlıyor
Fed faiz artırım ihtimali yüzde 40 seviyesine yükseldi. Hürmüz Boğazı blokajı tahvil fiyatlamalarını etkiledi. Enflasyon riski yeniden piyasanın odağında.
Tahvil piyasalarındaki yatırımcılar, Hürmüz Boğazı üzerinde devam eden blokajın çözülememesi halinde enflasyonist baskıların artmasını bekliyor. LBBW kıdemli sabit getirili menkul kıymetler analisti Elmar Voelker, piyasaların odağının yeniden enflasyon tarafına kaydığını raporladı.
Para piyasalarında oluşan yeni konsensüs, 2026 yılı sonu için Fed faiz artırım ihtimali oranını yüzde 40 seviyesine taşıdı. Geçtiğimiz hafta tahvil piyasalarında faiz beklentileri tamamen yatay bir seyir izlemişti.
Hürmüz Boğazı gelişmeleri Fed faiz artırım ihtimali beklentisini güçlendirdi
Trump ve Xi Jinping arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin ardından Orta Doğu'daki hareketlilik yakından takip ediliyor. Bölgede yeni bir gelişme yaşanmaması durumunda, tahvil yatırımcılarının faiz artırımı spekülasyonlarına hız vermesi öngörülüyor. Küresel enerji maliyetlerindeki olası dalgalanmalar, para politikasındaki sıkılaşma döngüsünün uzayabileceği yönündeki sinyalleri destekliyor.
Makroekonomik veriler ışığında, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına yönelik riskler, tahvil faizlerinin yıllık eğilimini yukarı yönlü etkiliyor. Arz tarafındaki bu tıkanıklık, küresel enflasyon hedeflerinden sapma yaratırken, önümüzdeki aylarda Fed tarafında atılacak adımların temel belirleyicisi olarak fiyatlama davranışlarını şekillendiriyor.