TAİDER Başkanı Perçin: Aile şirketlerinin uzun ömürlü olması için ‘kasalar’ ayrılmalı

Hamide HANGÜL

Ekonominin bel kemi­ğini oluşturan aile iş­letmeleri, üretimden ihracata, istihdamdan inovas­yona kadar Türkiye’deki işlet­melerin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturuyor. Bu yapıda en kri­tik konu şirketin gelecek ku­şaklara aktarılması. İstatistik­lere göre, aile işletmelerinde birinci nesilden ikinciye ge­çiş oranının yaklaşık yüzde 30 olduğuna işaret eden Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TA­İDER) Başkanı Gülfem Yor­gancılar Perçin,“İkinci nesil­den üçüncüye geçme yüzde 12, üçüncü nesilden dördüncüye ancak yüzde 4’ü geçebiliyor” diye konuştu.

Odağımız, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği

İş Portföy ve TAİDER’in, ai­le işletmelerinde sürdürülebi­lirlik ve finansal bilinçte bil­gi paylaşımını güçlendirmek için üç yıllık stratejik işbirli­ğinin duyurulduğu basın top­lantısında konuşan Perçin, Türkiye’de işletmelerin yüzde 95-96’sının aile şirketi oldu­ğunu söyledi. Perçin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk odaklandığımız konu, aile şirketlerinin sürdürüle­bilirliğini sağlamak. Yani ‘ne yaparsak aile şirketleri sür­dürülebilirliğini korur’ diye... Biz, daha çok nesiller arası de­vir, kurumsallaşma, sistem kurma, şirketin devamlılığıy­la ilgiliyiz” dedi. İş Portföy ile gerçekleştirilen işbirliği kap­samında ise dört ilde Kuzey Yıldızı etkinliği düzenleyerek aile şirketleriyle bir araya ge­leceklerini açıklayan Perçin, “Üç yıl boyunca çok güzel iş­ler yapacağız. İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara’da paneller düzenleyeceğiz. Aile işletme­leriyle daha çok birlikte olaca­ğız.”

Aile anayasasından önce kurumsallaşma önemli

Türkiye’deki işletmelerin ömrünün ortalama 25-30 yıl gibi düşünüldüğünde, nesiller arası geçişin düzgün yapılması, aile anayasasının sınırlarının çizilmesinin çok önemli oldu­ğuna dikkat çeken Perçin, “Şir­ketler bizim için emanet. On­lar bir değer. Kurucu neslin bin bir emekle kurduğu işler ma­alesef üçüncü nesillerde pat­layınca insanın canı acıyor. O nedenle o emaneti iyi geçirmek lazım” dedi. Aile şirketlerinde aile anayasasından önce şirke­tin belli bir sistem içinde yü­rüyor olması gerektiğine işaret eden Perçin, “Önce şirketi ku­rumsallaştırmak, sistemi kur­mak çok önemli. Bir de şirketin kasasıyla, ortakların kasasının ayrı olması” diye konuştu.

İş Portföy Genel Müdürü Burak Sezercan da aile şirket­lerinin, üretimden istihdama ve yatırıma kadar ekonominin bel kemiğini oluşturduğunu, bu yapının kalıcı başarısının güçlü bir finansal perspekti­fin yanında sağlıklı ve sürdü­rülebilir yatırım kararlarıyla mümkün olduğuna işaret etti. Aile işletmelerinin sürdürüle­bilirliğinin önemine vurgu ya­pan Sezercan, “Bugün üretim, ihracat, ithalat, inovasyon, hangi alana bakarsanız aile iş­letmeleri görüyorsunuz. Dola­yısıyla sürdürülebilirliği çok önemli. Bu iş memleket me­selesi diyoruz. TAİDER’le iş­birliğimizin ana teması finan­sal sürdürülebilirlik, nesiller arası geçişlerde aile işletmele­rinin yara alarak değil, güçle­nerek ekonomiye katkılarının devam etmesi. Üç yıllık işbir­liğimiz boyunca TAİDER zir­vesinde ana sponsor olarak yer alacağız. Birincisi, ulusal aile işletmeleri zirvesi, ikincisi de aile işletmeleri sürdürülebi­lirlik toplantıları. Bu yıl il ba­zında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep olmak üzere, sonra diğer illerimizde yayılacak şe­kilde gerçekleştirilecek” diye konuştu. Sezercan, aile fonla­rının da olduğunu, söz konusu fonların değer katarak yönetil­mesinin de önemli olduğunu vurgu yaptı.

Kuşaklara aktırılamamada üç ana başlık var

Aile işletmelerinin yeni kuşaklara aktarılamama ve ortalama 25-30 yılda ömrünü tamamlama nedenlerine yönelik bir başka soru üzerine Gülfem Yorgancılar Perçin, bu nedenleri şöyle açıkladı:

“En temeli aile içi iletişim, nesiller arası devir, kurumsallaşamama gibi başlıklar ilk üçte başı çekiyor.” Aile şirketlerine nasıl bir yönlendirme yaptıkları sorusuna ise Perçin, şöyle yanıt verdi:

“Program bittikten sonra firmaya bir geri bildirim raporu hazırlıyoruz. ‘Bakın burada zafiyet var, o konuya eğilirseniz iyi olur’ diye. Raporu verdikten sonra bu, şirketin inisiyatifine kalmış. Çünkü bu bir bütçe işi. Ancak Kuzey Yıldızı’na katılan firmalar bir daha katılabiliyor. Yani eksik gördüğü şeyi tamamlıyor, sonra tekrar katılıyor. Bu programı bitirdikten sonra da başka regülasyonlara başvuruyorlar.”

Aile şirketleri arasındaki anlaşmazlıklarda derneğin hakem rolü olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Perçin, bunun şirket içi bir durum olduğunu ifade etti. Perçin, “Şirketin önce kurumsallaşması, sonra aile anayasasının gelmesi lazım. Aile anayasasını da belirli dönemlerde güncellemek lazım” dedi.