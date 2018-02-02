TAİK, alt iş konseyleri ile beş eyalette daha çalışacak

İbrahim EKİNCİ

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 37’nci konferans hazırlıklarına başladı. Bu yılki ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı, 29 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Washington D. C.’de gerçekleşecek. Konferansın takvimi yaklaşırken iki ülke ilişkileri de kritik günlerden geçiyor.

Acaba, konferans ikili ilişkilere olumlu bir katkıda bulunabilir mi? Bunun için nasıl bir yol izlenmeli? DEİK iş konseylerinin geçen ay gerçekleşen genel kurulunda Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Yalçındağ’ın gündeminde bu konu var. Farklı ve kapsamlı bir strateji ile çalışmak istiyor. Artık sadece Washington’la değil, Eyaletler nezdinde de çalışma yapmak istiyor. Yalçındağ, ABD Başkanı Trump’la şahsen tanışan, dostluğu olan bir isim. TAİK Başkanlığına seçilmesi, bu açıdan önemli bir kanal oluşturuyor. İki ülke ilişkilerinin “müttefiklik, stratejik ortaklık” ruhuna uygun bir mecraya doğru gelişmesi için yıllık konferansın lobi etkisini devreye koymak istiyor.

TAİK bünyesinde daha kapsamlı bir yapılanmaya geçilmiş. Artık sadece Washington’la değil, Türkiye açısından öncelikli eyaletlerde de çalışacak. TAİK bünyesinde, alt İş Konseyi olarak; California, Florida, Illinois, New York ve Texas İş Konseyleri kurulacak.