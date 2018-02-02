TAİK, alt iş konseyleri ile beş eyalette daha çalışacak
TAİK Başkanlığı'na seçilen M. Ali Yalçındağ çalışma başlattı. ABD'de artık sadece Washington'da değil, California, Florida, Illinois, New York ve Texas'ta konsey kuracak.
İbrahim EKİNCİ
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 37’nci konferans hazırlıklarına başladı. Bu yılki ATC-TAİK Ortak Yıllık Konferansı, 29 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Washington D. C.’de gerçekleşecek. Konferansın takvimi yaklaşırken iki ülke ilişkileri de kritik günlerden geçiyor.
Acaba, konferans ikili ilişkilere olumlu bir katkıda bulunabilir mi? Bunun için nasıl bir yol izlenmeli? DEİK iş konseylerinin geçen ay gerçekleşen genel kurulunda Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Yalçındağ’ın gündeminde bu konu var. Farklı ve kapsamlı bir strateji ile çalışmak istiyor. Artık sadece Washington’la değil, Eyaletler nezdinde de çalışma yapmak istiyor. Yalçındağ, ABD Başkanı Trump’la şahsen tanışan, dostluğu olan bir isim. TAİK Başkanlığına seçilmesi, bu açıdan önemli bir kanal oluşturuyor. İki ülke ilişkilerinin “müttefiklik, stratejik ortaklık” ruhuna uygun bir mecraya doğru gelişmesi için yıllık konferansın lobi etkisini devreye koymak istiyor.
TAİK bünyesinde daha kapsamlı bir yapılanmaya geçilmiş. Artık sadece Washington’la değil, Türkiye açısından öncelikli eyaletlerde de çalışacak. TAİK bünyesinde, alt İş Konseyi olarak; California, Florida, Illinois, New York ve Texas İş Konseyleri kurulacak.
Medya komitesi kuruyor
Ayrıca bir de Medya Komitesi kurulacak. Komitede, Abdurrahman Yıldırım, Bilal Emin Turan, Cüneyt Başaran, Cüneyt Toros, Ebru Baki, Elif Saygılıer, Ercan İnan, Hakan Güldağ, Hayri Çetinkaya, Özlem Doğaner, Rauf Ateş, Sadi Özdemir, Servet Yıldırım, Şeref Oğuz, Şükrü Andaç, Vahap Munyar, Yaşar Kızılbağ ve Yavuz Barlas yer alacak.
Gelen farklı açıklamalardan ABD tarafında bir dağınıklık ve koordinasyonsuzluk olduğunun anlaşıldığına dikkat çeken Yalçındağ, Türk ve Amerikan kamuoylarının doğru bilgilendirilebilmesi için, medyayla ve kamuoyunu şekillendiren isimlerle daha yakın iletişimde bulunulmasında fayda gördüğünü aktardı.
Yalçındağ, “ABD de Türkiye de bölgede bazı noktalarda zıtlaşıyor gibi gözükse de on yıllara dayanan bir stratejik ortaklık var. Türkiye çok önemli bir NATO üyesi ve ABD’nin bu coğrafyadaki çıkarları için vazgeçilmez. İki tarafın da bu ilişkiyi silip atması gerçekçi gözükmüyor. Başkan Trump’ın, bölgesel sorunların bölgedeki aktörler tarafından çözülmesinin en iyi seçenek olduğuna inandığını düşünüyorum. ABD’nin, Türkiye’nin sınırında yaşanan gelişmelere stratejik ortağının penceresinden bakması gerektiğine ve bakacağına inanıyorum. Biz de iş dünyası olarak ellerimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.
Ekonomik ilişkiler potansiyelin altında
ABD - Türkiye ticaret hacmi 1985’te 1.5 milyar dolardı. 2017’de 17.3 milyar dolar oldu. Türkiye’nin 5. en büyük ihraç pazarı olan ABD’ye ihracat, toplam ihracatta yüzde 4.4 paya sahip. Türk firmalarının ABD pazarındaki payı ise sadece binde 3. Son bir yılda ABD’ye ihracat ciddi bir ivme kazanarak yüzde 32 arttı. 2017’de ihracat rekoru (8.6 milyar dolar) kırıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi rekoru 20 milyar dolarla 2011’de yakalanmıştı. ABD, Türkiye’de yatırım gerçekleştiren en büyük 2. yabancı yatırımcı. Türkiye ise, ABD’ye yatırım yapan ülkeler arasında en hızlı büyüyen 9. ülke.