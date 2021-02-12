TAİK Başkanı Yalçındağ: Türkiye-ABD ilişkilerinde diyaloğa şans tanınmalı

Türkiye ve ABD'den yapılan bütün beyanların S-400 dosyasının yeni ABD yönetimi için Türkiye politikasında öncelikli konu olduğunu gösterdiğini dile getiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, "Kabul edelim ki, her açıdan son derece zor bir mesele var karşımızda. Ancak zor diye sorunlar çözümsüzlüğe bırakılamaz." diye konuştu.

Bu gibi meselelerin oturup konuşularak halledilebileceğini ifade eden Yalçındağ, şu açıklamalarda bulundu: "Elbette biz de Türkiye-ABD İş Konseyi olarak bu soruna çözüm bulunması için müzakerelere kapıyı açan, müzakere zemini yaratacak iyi niyetli beyanları olumlu karşıladık. Çözüm yönünde getirilen bu tür yapıcı yaklaşımları önemsiyoruz. Diyaloğa, diplomasiye şans tanınması gerektiğine inanıyoruz. Umarız ABD ile ilişkilerde diyalogun, diplomasi dilinin hakim olmasına yönelik atılan bu adımlar hak ettiği karşılığı bulur. Elbette ABD de ülkemizin hassasiyetlerini dikkate almalı, bu çerçevede Türkiye’nin YPG konusundaki beklentilerine muhakkak karşılık vermelidir. Ancak bütün bunların konuşulabilmesi için iki müttefikin bir an önce diyalog kanallarını çalıştırmaları gerekiyor."