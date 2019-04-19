TAİK-DEİK’in ABD trafiği hızlanıyor
Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi 75 milyar dolara çıkacak. İki ülke lideri tarafından açıklanan bu hedeflerden yola çıkan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) temas trafiğini hızlandırmaya hazırlanıyor. (Ece Ceyhun)
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