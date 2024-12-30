Takasbank 2025'te uygulanacak asgari ve azami temerrüt faizini belirledi

Takasbank, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ve azami temerrüt faiz oranlarını açıkladı. Takasbank tarafından yapılan duyuruya göre, Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, Swap Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası'nda yükümlülüklerin geç yerine getirilmesi durumunda uygulanacak temerrüt faizi sınırları belirlendi.

Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası ve Swap Piyasası'nda mevcut valör günü üst sınır saati olan 17:01-17:30 aralığı, 17:01-18:45 olarak güncellendi. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak temerrüt faizi oranları aşağıdaki tabloda yer alıyor.