Takasbank Genel Müdürü Arıncı: "Biz KAP'ı baz alıyoruz"

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda piyasalarda yaşanan fon krizi ve manipülasyonlara yönelik hazırlanan yasa teklifinin görüşmeleri, Tera Portföy'ün TLY fonuyla ilgili tartışmalara sahne oldu.

Komisyonda kabul edilen teklifin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, fonun işleme açılması, durdurulması ve yeniden açılmasına ilişkin süreci tarihleriyle anlattı.

Tera Portföy'ün TLY fonu nasıl işleme açıldı?

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'nın verdiği bilgilere göre TLY fonu, 7 Temmuz 2025 tarihine kadar kapalı fon olarak işlem görüyordu.

SPK'nin 1 Mart 2024 tarihli tebliği, portföy yönetim şirketlerine izahname değişikliği yaparak kapalı fonlarını açık fonlara dönüştürme imkânı tanıyordu.

Tera Portföy de bu düzenleme kapsamında 7 Temmuz 2025 tarihinde Takasbank'a başvuruda bulundu. Şirket, aynı gün izahname değişikliğine ilişkin bildirimi KAP'ta yayımladı. Bildirimde, işlemin SPK'nin belirli tarih ve sayılı kararına dayandığı belirtildi.

Arıncı, Takasbank'ın bu bildirimi esas alarak TLY fonunu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işleme açtığını söyledi.

SPK, izahname değişikliğinin doğru olmadığını bildirdi

TLY fonuyla ilgili süreçteki kritik gelişme, 1 Ağustos 2025 tarihinde yaşandı.

Arıncı'nın açıklamasına göre SPK, Tera Portföy'ün izahname değişikliği yapılmadan Takasbank'a başvuruda bulunduğunu ve bildirilen izahname değişikliğinin doğru olmadığını kuruma iletti.

Bu bildirim üzerine Takasbank, TLY fonunun alım işlemlerini durdurdu.

Arıncı, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bir süre sonra SPK, 1/8/2025 tarihinde bu izahname değişikliğinin doğru olmadığını yani izahname değişikliği yapılmadan buraya Tera Portföyün başvurduğunu bize bildirince biz derhâl SPK'nin bu bildirisi üzerine Tera Portföyün fonunun alım taraflı durdurmasını yaptık."

TLY fonu 6 Ağustos'ta yeniden işleme açıldı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, TLY fonunun 6 Ağustos 2025 tarihinde SPK onayıyla yeniden işleme açıldığını açıkladı.

Arıncı, süreç içerisinde SPK'nin Tera Portföy'e çeşitli cezalar verdiğini de belirtti. Ancak açıklamasında cezaların tutarlarına ve ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Böylece TLY fonu, 7 Temmuz 2025 tarihinde TEFAS'ta işleme açılmasının ardından 1 Ağustos'ta alım işlemlerine kapatıldı ve 6 Ağustos'ta yeniden açıldı.

Komisyon görüşmelerinde en dikkat çekici diyalog, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı arasında yaşandı.

Karabat, Tera Portföy'ün KAP'ta yayımladığı bildirimin Takasbank tarafından ayrıca doğrulanmadan işleme alınmasını sorguladı.

Karabat, Arıncı'ya şu soruyu yöneltti:

"Orada teyit almanız gerekmiyor mu? Gördünüz ve işlem yaptınız, teyit almanız gerekmez mi?"

Arıncı'nın yanıtının ardından Karabat, sorusunu bu kez doğrudan SPK kararı üzerinden tekrarladı:

"Kararın teyidi gerekmez mi?"

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ise şu yanıtı verdi: "Biz KAP'ı baz alıyoruz açıkçısı."