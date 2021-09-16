Takım tezgahları sektörü, 1,73 milyar dolarlık yatırım öngörüyor

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), sektörünün 2023 yatırım öngörülerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye'nin 2023'te takım tezgahlarına 1,73 milyar dolarlık yatırım yapması bekleniyor. İmalat sanayinde 2023 yılında 2,91 milyar dolar ile en çok yatırım yapılması beklenen sektör motorlu/elektrikli araç üretimi olacağı tahmin edilirken, bu sektörü, 1,42 milyar dolar ile metal eşya üretim, 1,22 milyar dolar ile hassas ve optik ekipmanın takip edeceği düşünülüyor. Yatırımlardan en az payı 230 milyon dolar ile taşıma ekipmanlarının alması bekleniyor.

2022'de yatırımlarda yüzde 21,8 artış bekleniyor

Sektöre yapılan yatırımların doğrudan üretime de etki edeceğini belirten TİAD Başkanı Fatih Varlık, uluslararası raporların öngörüleri doğrultusunda yaptıkları analizde takım tezgahları için 2020 yılına oranla 2022'de yüzde 21,8 yatırım artışı öngördüklerini bildirdi.

Yatırımlarla birlikte Türkiye takım tezgahları sektörünün 2023’te 2020'ye göre yüzde 39,5 büyüyeceğini kaydeden Varlık, şunları söyledi: "Veriler, doğru alanlara doğru yatırımı yapmak için de iyi bir kaynak oluyor. Bu doğrultuda yine 2023 yılında en çok motorlu/elektrikli araç üretimi sektörüne yatırım yapılacağını düşünüyoruz. Aynı yıl yatırımlardan en az payı ise taşıma ekipmanları alacak. Geleceğin kritik sektörleri arasında yer alan havacılık sektörüne de 2023 yılında 860 milyon dolarlık yatırım yapılmasını bekliyoruz. Bu rakamlar ayrıca bize dünya pazarında hangi alanlardan daha fazla pay almak istiyorsak yatırım yapmamız gereken o alanlar hakkında bilgiler veriyor. Yatırımlarla birlikte yine 2023 yılında takım tezgahları kullanım oranımız da artıyor."

“Maliyetler yüzde 10 ila 20 artacak”

Öngördükleri yatırımların gerçekleşebilmesi için sanayicinin yatırım iştahının her zaman canlı tutulması gerektiğini belirten Varlık, "Kamu, teşvik ve hibe destekleriyle yatırımcıyı yatırım yapmaya teşvik etmeli, vergi anlamında her zaman yatırımcının yanında olmalı. Bugün sektörümüzün en önemli gündem konuları arasında takım tezgahları başta olmak üzere birçok makine için getirilen ilave gümrük vergileri ve gümrük vergisinin yatırım teşviki kapsamından çıkartılması yer alıyor. Bu kararlarla birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan otomotiv, havacılık, savunma ve medikal gibi kritik sektörlerin yatırım ve üretim maliyetleri yüzde 10 ila 20 artacak. Artan maliyetler yatırımcıyı doğrudan iç ve dış pazarda hem üretim hem de rekabet açısından zorlayacak. Bu da yatırımcının yatırım iştahını azaltacak ve yatırımcıyı küstürecek. Aynı şekilde alınan bu karar ülke ekonomimiz ve ihracatımızı da olumsuz yönde etkileyecek." ifadelerini kullandı.