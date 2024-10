'Taklit ve tağşiş' listesinde yer alan Arby's, konuyu yargıya taşımış

Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi markaların oyunlarını gün yüzüne çıkardı. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmeler bir bir ifşa edilirken, aralarına ünlü hamburger zinciri de katıldı.

Dana eti dedikleri üründen kanatlı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 2 Ekim 2024 tarihli taklit ve tağşiş listesinde Arby's de yer aldı. Kayseri'de hizmet veren bir Arby's şubesinin Roast Beef ürününde kanatlı eti tespit edildi.

Sosyal medyadan tepki yağdı

7'den 70'e bir sürü müşterisi bulunan Arby's'in sattığı ürünlerde taklit ve tağşişe gitmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.Tepkilerin ardından Arby's'in servis sağlayıcısı TAB Gıda’dan ilk açıklama geldi.

Açıklamada, aynı ekipmanla numune alındığı bu sırada et ürününe tavuk geninin bulaştığı belirtildi. Konuyla ilgili yaklaşık bir yıldır da devam eden bir yargı süreci olduğu öğrenildi.

TAB gıdadan gelen açıklama metni ise şöyle;

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda, TAB Gıda’ya ait Kayseri Forum Arby's şubesinden alınan "Roast Beef - pişmiş dana eti" numunesinde "kanatlı eti" (tavuk) tespit edildiğine dair markamızın adı geçmektedir.Önemle belirtmek isteriz ki misafirlerimize güvenli ve kaliteli gıda sunmak her itibarlı marka zincirinin olduğu gibi bizim de her zaman birinci önceliğimizdir. Birçok hızlı servis restoranında da olduğu gibi Arby's restoranlarında da hem et (Roast Beef, Kaburga, Biftek eti gibi) hem de tavuk etli ürünler (Roast Chicken, kaplanmış tavuk ürünleri gibi) misafirlerimize sunulmaktadır.

Bu gibi hammaddeler, bazı menülerde aynı sandviç içinde de dizayn edilerek misafirlerimize sunulduğundan tüm ürünler ortak mutfakta hazırlanmaktadır.06 Kasım 2023 tarihinde Kayseri Melikgazi İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı kontrol görevlileri analiz etmek amacıyla, restoranımızdan "Roast Beef" ürününü numune olarak almıştır ve 26 Ocak 2024 tarihinde analiz sonucuna göre üründe "kanatlı (tavuk) eti" bulunduğu tarafımıza bildirilmiştir. Bunun üzerine gerekli incelemeleri yaptığımızda, numune alınırken, ortak ekipman kullanımı sebebiyle et ürününe tavuk geninin bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu tespit ettik.

Bu doğrultuda, numune alım işleminin usule uygun olarak tekrarlanmasını istedik. 08 Şubat 2024 tarihinde Kayseri Tarım İl Müdürlüğü'ne, 09 Şubat 2024 tarihinde ise Ankara Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak gerekli başvurularımızı yaptık. Ayrıca, durumun soruşturulması için ilgili adli merciiler nezdinde de gerekli başvuruları gerçekleştirdik. Konuyla ilgili yargı süreci yaklaşık bir yıldır devam ediyor.

TAB Gıda olarak, 30 yıldır gıda güvenliğinden ödün vermeden çalışmaya ve tüm süreçlerimizde en yüksek standartları sağlamaya devam ediyoruz. Tüm ürünlerimizin içeriği ve tedarik zincirimiz, ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına göre düzenli olarak denetleniyor ve şeffaf bir şekilde yönetiliyor

Arby's markamızda kullandığımız "Pişmiş Dana Eti" (Roast Beef) ürünümüzün yüzde yüz dana etinden üretildiğini ve ürünümüze herhangi bir kanatlı et karışımının söz konusu olmadığını tekrar belirtmek isteriz.

TAB Gıda olarak asla taviz vermediğimiz gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizi her daim koruduğumuzu ve müşterilerimize en kaliteli ürünleri en güvenilir şekilde sunmayı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."