Taklit ve tağşiş tırmanıyor: Denetim açığı tüketiciyi tehdit ediyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listeleri, gıdada kontrolün yetersiz kaldığına işaret ederken "sucukta sakatat", "kıymada kanatlı eti", "peynirde mantar ilacı" gibi örnekler uzayıp giden listelerde firmaların yüzünü kızartmaya yetmedi. Pek çok firma ifşa olduğu listere farklı taklit ve tağşiş ürünlerle yeniden girdi. Halkın hem parasına hem sağlığına göz diken işletmelere yaptırımlar sürerken, sürecin devamlılığı sektörde ciddi bir denetim mekanizmasına ihtiyaç olduğunu gösterdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Gıda Mühendisleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Efe de ülke genelinde 730 bin gıda işletmesi olduğunu belirterek, Bakanlık ve belediyeler bünyesinde denetim yapan gıda mühendisi sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

Mecvut sayı verimli denetimi imkansız kılıyor

Efe, kurumlardaki gıda mühendisi eksikliği hakkında şunları kaydetti:

"Bir yıl içinde hafta sonları resmî ve dinî tatilleri düşerseniz geriye 240 gün çalışma günü kalıyor. 240 günde 1.750 ekip ile 730 bin işletmenin her gün denetlenmesi mümkün değil. Her bir ekibe yaklaşık 400 işletme düşüyor. Bu da iki işletme denetlemesi anlamına geliyor. Bunun geri dönüşü raporlaması işlemleri iki işletmenin verimli bir şekilde denetlenmesini imkânsız kılar. Tarım ve Orman Bakanlığında yetersiz gıda mühendisi olduğu gibi belediyelerde de gıda mühendisi eksiği var. Gıda mühendisi sayısı artırılarak denetimlerin artırılması gerekiyor."

Ekonomik değeri yüksek gıdalarda daha yaygın

Taklit ve tağşişin özellikle ekonomik değeri yüksek gıdalarda yaygın olduğuna dikkat çeken Efe vatandaşlara uyarılarda bulunarak “Ttüketicilerde etiket okuma kültürünün oluşması gerekiyor. Gıdalar tüketiciler tarafından mutlak suretle çok daha fazla titizlikle incelenerek alınmalı. Şüphelenilen ürünler mutlak suretle 174’te ihbar edilmeli” diye konuştu.

"Gıda güvenilirliği kırmızı çizgimiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ağustos ayında gıda işletmelerine 91 bin 820 resmî kontrol gerçekleştirildiğini, bu kontrollerde 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, “Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” demişti.