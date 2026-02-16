Taksi plakasında sert düşüş: Vergi düzenlemesi piyasayı sarstı

Yıllardır basit usulde ve düşük vergiyle faaliyet gösteren taksiler için yeni dönem başladı. NTV'den Burak Taşçı’nın haberine göre, mali cihaz uygulamasıyla birlikte gelirlerin kayıt altına alınacak olması, sektördeki kâr hesaplarını kökten değiştirdi. Taksimetre zamlarıyla yukarı yönlü hareket eden plaka fiyatları ise bu gelişmenin ardından düşüşe geçti.

Gerçek usulde vergi dönemi

Yeni sistemle birlikte taksilerde KDV oranı yüzde 20 olarak uygulanıyor. Bin liralık bir yolculukta 200 lira doğrudan KDV olarak kesilecek. Gelir Vergisi, Geçici Vergi ve stopaj kalemleri de eklendiğinde toplam vergi yükünün kazancın yaklaşık yüzde 45’ine ulaşabileceği belirtiliyor. Günlük yakıt alımında ödenen KDV’nin ortalama 400 lira seviyesinde olduğu, ancak pratikte etkin bir mahsuplaşma imkânı bulunmadığı ifade ediliyor.

Plaka yatırımı cazibesini yitirdi

Uzun yıllar boyunca düşük vergi avantajıyla değer kazanan taksi plakaları, gerçek usule geçişle birlikte yatırım aracı olma özelliğini zayıflattı. Taksimetre ücretlerine zam gelmesine rağmen plaka fiyatlarında yaklaşık 2 milyon liralık gerileme yaşandı. Taksi almak isteyenlerin sayısında da belirgin düşüş görüldü.

Plaka satışları da artık gerçek bedel üzerinden vergilendiriliyor. 10 milyon liralık bir satışta 1 milyon 666 bin 666 lira KDV ödenirken, plaka sahibinin eline 8 milyon 333 bin 334 lira kalıyor. Ayrıca satış bedelinin yüzde 3’ü oranındaki noter harcı (300 bin lira) da çoğu zaman alıcıya yansıtılıyor.

Güncel tabloda taksi plakalarında taban fiyat 10,7 milyon lira, tavan fiyat ise 11,2 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Plaka kiraları ise aylık yaklaşık 60 bin lira civarında seyrediyor.

Vergiyi kim ödeyecek?

Basit usulde tüm vergileri plaka sahibi üstlenirken, gerçek usule geçişle birlikte tablo karmaşık hale geldi. Sektörde plaka sahibi, yasa dışı kiracı ve yevmiye usulü çalışan şoförler bulunuyor. Kendi aracını bizzat işletenlerin oranı yüzde 5’i geçmiyor.

Plaka sahibinin işlettiği araçta dahi ikinci şoför bulunması, şoför gelirinin KDV ve gelir vergisinin nasıl beyan edileceği sorusunu gündeme getiriyor. Yasa dışı kiralanan plakalarda ise kiracının kira bedelini mi yoksa vergi yükünü mü üstleneceği belirsizliğini koruyor.