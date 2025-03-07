Taksi ücretleri dış hatları geçti: Aksaray'a gitmek Danimarka'ya gitmekten pahalı

Akaryakıta peş peşe indirim gelirken, toplu taşıma ve taksi ücretleri cep yakmaya devam ediyor. İstanbul'da indi-bindi olarak bilinen kısa mesafe yolculuklar 135 liraya yükselirken kilometre başına yüzde 40 zam taksileri en pahalı ulaşım araçlarından biri haline getirdi.

Havaalanından Sultanahmet'e 1.700 lira

Sözcü'nün haberine göre; İstanbul Havalimanı’ndan Sultanahmet’e gitmek isteyen bir yolcu 1.700 lira, Tuzla’ya gitmek isteyen bir yolcu 2.900 lira, Sabiha Gökçen’e gitmeyen yolcu da ortalama 2.500 lira ödeme yapmak zorunda.

Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelecek hafta sonu Atina’ya yapılacak yolculuk için belirlenen bilet fiyatı 1.891 TL.

Şehir içi taksi fiyatına Avrupa bileti

Yine aynı havalimanından Barselona'ya 2.458 TL’lik biletle uçabilirken, Almanya Düsseldorf uçak bileti fiyatları 1.551 TL’den, Danimarka’nın başkenti Kopenhag'a ise bilet fiyatları 1.850 TL'den başlıyor. Havalimanından Beylikdüzü’ne gitmek 1.900 TL ile Kophenag'a seyahat etmekle aynı fiyata denk gelirken, yolcular Aksaray ve Tarabya’ya gitmek için 1.500 TL, Taksim’e gitmek içinde 1.350 TL ödemek zorunda.

Şehirler arası ulaşım bile daha ucuz

Viyana uçak biletleri 2.374 TL ile 3.700 TL arasında değişirken, Kıbrıs’a ise 900 TL gibi bir rakama uçak bileti bulmak mümkün. İç hatlarda ise 1.035 TL’lik Antalya uçuşu, 750 TL’lik Ankara uçuşu yine 700 TL’lik İzmir uçuşu taksimetre fiyatlarının yarısına ve daha azına denk geliyor.