Taksiciler Uber’i temyize götürdü

Bir yıl önce Türkiye’de kullanımı engellenen Uber’e İstinaf Mahkemesi tarafından erişim engeli kaldırılması taksicileri harekete geçirdi. Sadece sarı taksilerle İstanbullulara hizmet verebilmenin yolunu açan mahkeme kararının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Uber için yeni bir adım attı. Oda yönetimi, Uber'in engelini kaldıran kararı temyiz başvurusunda bulundu.

Kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olduğunu ve 14 günlük itiraz süresinin bulunduğunu söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, “Biz Uber'i dava eden taraflardan biriyiz. Bizimle birlikte aralarında dernek ve federasyonların da olduğu üç davacı daha var. Biz Oda olarak temyiz başvurusunda bulunduk. Geçmişte yaşanmış olaylardan dolayı Uber'in çalışma sistemine güvenmiyoruz” dedi.

17 bin 395 tahditli sarı taksinin kayıtlı olduğu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yönetimi Uber’le çalışmaya sıcak bakmıyor. Başkan Aksu, iTaksi, Bitaksi gibi benzer uygulamaların da olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz hali hazırda yolcu taşıma hizmeti veren uygulamalara katılmak istemiyoruz. Kendi aplikasyonumuzu oluşturarak yolcularımıza hizmet vereceğiz” dedi.

Oda’dan yerli ve milli aplikasyon

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’na ait olmak üzere yerli ve milli bir yazılım oluşturmak üzere yönetim, geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakanın bu konuda destek verdiğini söyleyen Aksu sözlerini şöyle sürdürdü: “En kısa zamanda uygulamayı oluşturarak faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu konuda 23 firmayla görüşerek bir ilerleme kaydettik. Yakın zamanda taksiciler olarak kendi yazılımımızla başta Uber olmak üzere bu aplikasyonlarla rekabete başlayacağız.”

Yazılım İstanbul öncülüğünde yapılarak tüm Türkiye’ye yayılacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile görüştüklerini söyleyen Aksu, birlikte yapılacak bir girişimle, uygulamayı hızla Türkiye’ye yayacaklarını da sözlerine ekledi.