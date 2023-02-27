Taksitlendirilen borçlara "borcu yoktur" yazısında kolaylık

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tahsilat Genel Tebliği"- ne göre, vergi dairelerine borcu olanlar borçlarını ödemede zor duruma düşmüşlerse, 6183 sayılı Kanun kapsamında borç, tecille, taksitler halinde ödenebiliyor.

Borçlular, vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları ise taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemek şartıyla alıyor. Depremin etkileri göz önüne alınarak yapılan düzenleme ile borcu taksitlendirilenler, başka borçları yoksa, taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemeden "borcu yoktur" yazısını alabilecekler