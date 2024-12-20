Takvim belli oldu: Fitch, S&P Global... Türkiye için kritik kredi notu derecelendirmesi tarihleri!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings, S&P Global ve Capital Intelligence (CI), 2025 yılına yönelik Türkiye’nin kredi notu inceleme takvimlerini kamuoyuna duyurdu. Türkiye için belirlenen tarihler, uluslararası finans piyasaları tarafından yakından takip edilecek.

S&P Global'den iki inceleme tarihi

S&P Global, 2025 yılı için Türkiye'nin kredi notunu gözden geçireceği tarihleri 25 Nisan ve 17 Ekim olarak belirledi. S&P Global, son olarak 1 Kasım’da Türkiye’nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmiş, görünümünü ise "pozitif"ten "durağan"a çekmişti.

Fitch’ten ilk inceleme Ocak'ta

Fitch Ratings ise Türkiye için ilk değerlendirmesini 31 Ocak 2025’te, ikinci değerlendirmesini ise 25 Temmuz 2025’te gerçekleştirecek. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu en son 9 Eylül’de "B+"dan "BB-"ye çıkarmış ve görünümünü "pozitif"ten "durağan"a güncellemişti.

CI da takvimini açıkladı

Capital Intelligence (CI), Türkiye’nin kredi notunu 16 Mayıs ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde değerlendireceğini duyurdu. CI, en son 15 Kasım’da Türkiye’nin notunu "B"den "BB-"ye yükseltmiş ve görünümünü "pozitif"ten "durağan"a çekmişti.

Rapor yayımlama zorunluluğu yok

Her ne kadar belirlenen tarihlerde kredi notu değerlendirmeleri bekleniyor olsa da, kredi derecelendirme kuruluşlarının bu tarihlerde rapor yayımlama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch, genellikle belirlenen tarihlerde raporlarını açıklıyor ve finans piyasaları bu gelişmeleri yakından izliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının 2025 yılında yapacağı değerlendirmeler, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki ekonomik görünümü ve yatırımcı ilgisi açısından büyük önem taşıyor.