Talebin düşmesi endişesiyle petrol fiyatları azalırken Brent petrolün varili 72,95 dolar

Petrol fiyatları, bu hafta açıklanan küresel makroekonomik verilerin dünyada enflasyon kaygılarını artırması ve petrol talebini düşürebileceği endişesiyle kısmen düştü. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,08 azalarak 72,95 dolar oldu. Brent petrolde teknik olarak 74,60 doların direnç, 70,93 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Fitch Ratings, Trump'ın 2025'te uygulamayı planladığı tarifeler ve bunlardan etkilenen ülkelerin olası karşı adımları nedeniyle azalan talebin küresel emtia piyasaları için en önemli risk olduğunu bildirdi. Piyasa oyuncuları, ABD Merkez Bankası'nın bugün alacağı para politikası kararı ile Euro Bölgesi ve İngiltere enflasyon verilerine odaklandı.

Fed'in politika faizini indirmesine kesin gözüyle bakılıyor

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, ABD'de faizlerin düşmesi sonucu ekonomik hareketliliğin petrol talebini de besleyeceği düşünülüyor. BoE ve BoJ para politikası kararlarını yarın açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'nin politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminler güçlü kalmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 700 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 850 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklentinin üzerinde düşüş olması dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.