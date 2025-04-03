Talep endişeleri petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor! Brent petrolde son durum ne?

Trump, Beyaz Saray'da dün düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

Brent petrolün varili: 72,73 dolar

Dün 75,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,23 azalarak 72,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,49 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 75 doların direnç, 71,63 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor. Fiyatların düşüşünde, Trump'ın açıkladığı tarifeler sonrasında artan petrol talep endişeleri etkili oldu.

EIA ve OPEC+ açıklamaları

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 200 bin varil arttığını açıkladı. Söz konusu artış, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin yavaşladığına dair endişeleri artırarak fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

OPEC+ grubu bazı ülkelerin ek kesintiye gidebileceğine ilişkin haber akışı ise fiyatlardaki düşüşü bir miktar sınırlıyor.