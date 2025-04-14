Talep rekora koşuyor: Oto kiralama sektörü tam gaz!

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) 2024 verilerine göre Türkiye'de halen yaklaşık 252 bin araç, kiralama sektöründe faaliyet gösteriyor. Özellikle şirketler filo araç kiralamalara yoğun talep gösterirken, bireysel kiralamalarda ise büyük artışlar yaşanıyor. Yine 2024 yıl sonu rakamlarına göre, 280 milyar TL cirosuyla önemli bir sektör haline gelen oto kiralama şirketlerinin devlete ödediği vergi ise 50 milyar TL'ye ulaştı.

Araç satın alma maliyetlerinin ciddi oranda artmasıyla önemli bir opsiyon haline gelen filo kiralama hizmetleri, şirketler için ödeme esnekliği nedeniyle büyük bir avantaj sağlarken, ellerindeki sermayeyi yatırıma çevirmelerine olanak sağlıyor.

Şirketlerin maliyetleri filo kiralamayla düşüyor

Yurtdışı ve Türkiye'de faaliyet sürdüren Sydney Filo Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Tolu, oto kiralama hizmetlerinin yaygınlaşmasındaki en önemli etkenin, şirketlerin ve bireylerin maliyetleri en aza indirme amacını taşıdığını söyledi. Tolu, "Günümüzde şirketlerin operasyonel verimliliği artırma ve maliyetleri optimize etme yönündeki çabaları, taşıma ve ulaşım ihtiyaçlarını da yeniden şekillendiriyor. Bu noktada filo araç kiralama çözümleri, şirketler için hem finansal hem de operasyonel açıdan önemli avantajlar sunuyor. Bunları şöyle özetleyebiliriz:

Filo kiralama sayesinde, satın alma maliyetleri, vergi, bakım, sigorta ve değer kaybı gibi giderler aylık sabit kira ödemeleriyle kontrol altına alınır. Bu, şirketlerin bütçeleme ve finansal planlama süreçlerinde öngörülebilirliği artırır.

Araç satın almak yerine kiralama tercih edildiğinde, şirketler yüksek sermaye bağlamaktan kurtulur. Bu da kaynakların ana faaliyet alanlarına yönlendirilmesini sağlar. Kiralama, nakit akışını rahatlatan bir çözümdür.

Stratejik işlere odaklanılmasını sağlar

Kiralık filo hizmetleri genellikle bakım, onarım, lastik değişimi, yedek araç temini, HGS/OGS takibi ve hasar yönetimi gibi hizmetleri kapsar. Bu da şirket içi operasyon yükünü azaltır ve personelin daha stratejik işlere odaklanmasını sağlar.

Kiralık araçlar genellikle yeni ve düşük kilometreli araçlardan oluşur. Bu sayede şirketler her zaman teknolojik olarak güncel, güvenli ve çevre dostu araçlarla hizmet verir. Araç filosunun düzenli aralıklarla yenilenmesi, şirket imajını da güçlendirir.

Filo araç kiralama giderleri, birçok ülkede vergi matrahından düşülebilir. Ayrıca araç amortismanı gibi muhasebe yükleri kiralama yönteminde bulunmaz. Bu, vergi planlamasında esneklik sağlar.

Güvenli ve konforlu araç imkanı sağlar

Kiralama firmaları genellikle araçların sigorta süreçlerini de yönetir. Kasko, trafik sigortası, hasar yönetimi gibi işlemler kiralama kapsamında çözülür ve riskler profesyonel hizmet sağlayıcılar tarafından üstlenilir.

İş hacminize göre araç sayısını artırmak ya da azaltmak mümkündür. Proje bazlı çalışan ya da mevsimsel yoğunluk yaşayan firmalar için kısa ve uzun vadeli kiralama çözümleri büyük esneklik sunar.

Yeni, bakımlı ve marka imajıyla uyumlu araçlar kullanmak, hem müşterilerde olumlu bir algı yaratır hem de personelin motivasyonunu artırır. Konforlu ve güvenli araçlar, sürücü memnuniyetine de katkı sağlar.

Sonuç olarak, filo araç kiralama; maliyet avantajı, operasyonel kolaylık, vergi avantajı ve esneklik gibi birçok açıdan şirketlerin daha verimli ve rekabetçi olmasına katkı sağlar. Günümüz iş dünyasında, sabit varlıklara bağlı kalmadan esnek ve akıllı çözümler üretmek isteyen firmalar için filo kiralama, stratejik bir tercih olarak öne çıkıyor” dedi.

Bireysel oto kiralamalara talep katlanarak artıyor

Ozan Tolu, bireysel oto kiralamalarındaki artışı ise şu sözlerle yorumladı:

“Günümüzde bireysel mobiliteye olan ihtiyaç arttıkça, birçok kişi araç sahibi olmak yerine araç kiralama alternatifini tercih ediyor. Hem kısa vadeli ihtiyaçlara pratik çözümler sunması hem de uzun vadeli ekonomik avantajlarıyla bireysel oto kiralama, giderek daha popüler hale geliyor. Sıfır ya da ikinci el araç satın almak bütçe açısından da elbette zor. Bu nedenle araç kiralama ile büyük bir peşinat ödemek zorunda kalmadan ulaşım ihtiyaçları kolayca karşılanabiliyor.

Ayrıca kasko, trafik sigortası, vergi, bakım gibi masraflar genellikle kiralama şirketi tarafından karşılandığı için bireysel kiralamalar daha popüler hale geliyor.”

Sıfır araç fiyatlarının artması filoların yenilenmesini etkiliyor

Sektörün sorunları hakkında da bilgiler paylaşan Ozan Tolu, “Özellikle sıfır araç fiyatlarının artması, firmaların yeni araç filosu oluşturmasını zorlaştırıyor. Döviz kuruna bağlı ithal araçlarda yaşanan maliyet artışını, kira fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz. Araçların kiralama sonrası ikinci elde ne kadara satılacağı belirsiz olduğu için sektörümüz açısından önemli bir risk taşıyor. İkinci el pazarındaki dalgalanmalar, filo yenileme kararlarımızı da etkileyebiliyor. Sigorta maliyetlerinin artması kiralama firmalarını zorluyor. Hasarlı araçlar, müşteriyle yaşanan anlaşmazlıklar ve onarım süreleri, operasyonel sorunlara yol açıyor. Sigorta şirketleriyle yaşanan uyuşmazlıklar, maddi kayıpları ve müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebiliyor. Vergi yükleri, amortisman oranları ve KDV düzenlemeleri sektörün büyümesini yavaşlatan nedenler arasında. Bunun dışında yasal boşluklar, kayıt dışı ve merdiven altı kiralama şirketlerinin çoğalmasına neden olabiliyor.”

Sydney Filo’nun şirketlere ve bireylere oto kiralama hizmeti vermek üzere Ankara merkezli olarak kurulduğunu ifade eden Ozan Tolu, “Yenilikçi çözüm önerilerimizle sektöre değer katmak ve müşteri memnuniyetini en üst düşeyde kazanmak için faaliyete geçirdiğimiz Sydney Filo, yakın zamanda hem yurtdışı hem de yurt içinde önemli bir ivme kazandı. Özellikle şirketlerden yoğun talep alıyoruz. Şirketler ve bireyler oto kiralama hizmetlerimizin detaylarına sydneyfilo.com.tr adresinden ulaşabilirler” diye konuştu.