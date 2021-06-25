Taleple birlikte otomotivdeki toparlanma hızlandı

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otomol CEO’su Uğur Sakarya, sene başında yılın ilk yarısının zorlu geçeceğini ama yılın ikinci yarısı itibarıyla ciddi toparlanma olacağı öngörüsünde bulunduklarını söyledi.

2021 yılının ilk yarısının beklenildiği zorlu geçtiğini belirten Sakarya, "Sıfır araç satışları kampanyaların etkisi ve tüketicinin alt ÖTV baremlerindeki araçlara yönelmesiyle öngördüğümüzden daha iyi gitse de, ikinci el satışları ve satış sonrası hizmetlerde ciddi daralma oldu. İkinci el otomobil satışları geçen sene Kasım ayından itibaren dibe vurmuştu. Özellikle 0-5 yaş arası otomobillerde satışlar yüzde 70 daralmıştı. 17 Mayıs’tan itibaren pandemi yasaklarının gevşetilmesi ile talep hızla arttı. Haziran ayında ikinci el otomobil satışlarının yılın ilk çeyreğine göre üç kat arttığını gözlemliyoruz. Sene sonuna kadar bu temponun devam edeceğini, sıfır araçlarda arz durumuna göre daha da hızlanabileceğini öngörüyoruz. Otomobil fiyatları da taleple paralel iki aydır artış gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“Fiyatlar iki aydır yükseliyor”

İkinci el otomobil fiyatlarının iki aydır yükseldiğine dikkat çeken Uğur Sakarya, “2020 yılı Kasım başında zirve noktasına çıkan ikinci el otomobil fiyatları, o tarihten sonra yüzde 10-12 kadar düşmüştü. Ancak son iki aydır artan taleple beraber fiyatlar yükseliyor. Başta D ve E segment premium araçlar olmak üzere, fiyatlar hala 2020 Kasım seviyesine gelmemiş olsa da, yaz döneminde fiyat artışları devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

"Servislere araç girişinde rekor seviyeye ulaştık"

Satış servis operasyonlarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Uğur Sakarya, özellikle hafta sonu yasaklarının satış sonrası servis operasyonlarını ciddi şekilde etkilediğini aktardı. Bu süreçte araçların çok daha az km kat ettiği için servis bakım aralıklarının uzadığını, servis girişleri ve dolayısıyla ciroların yaklaşık yüzde 30 düştüğünü söyleyen Sakarya, "Ancak 17 mayıs sonrası cumartesi günlerinin serbest bırakılması ve hafta içi kapanma saatinin uzatılmasıyla servislerimizde ciddi bir artış oldu. Haziran ayı itibarıyla Otomol olarak servislerimizde araç girişi ve ciro gerçekleşmesi açısından geçen yılın dahi üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştık. 1 Temmuz itibarıyla yasakların tamamen kalkması ve mobilitenin artması, hem servis girişlerinde hem de otomobil satışlarında artışı destekleyecek.” diye konuştu.