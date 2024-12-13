Talepte yavaşlama endişesi yaşanan petrol fiyatları düşüşte: Brent petrolün varil fiyatı 73,22 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,22 ​​​dolardan işlem görüyor. Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, OPEC+ grubunun planlı arz kesintilerine rağmen, küresel petrol arzının 2025'te bu yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artarak 104 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde, küresel petrol talebinde ise yavaşlama öngörülüyor.

Doların yükselişi sürüyor

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. ABD dolar endeksi yüzde 0,13 artışla 106,780 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Dolar endeksi gördüğü 2 yılın en yüksek seviyesini zorlamaya devam ediyor. Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın vadettiği vergi indirimleri, ABD'ye göçü kısıtlama ve ithalata gümrük vergileri politikalarının ABD'de enflasyonu canlandıracağına ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin hızını yavaşlatacağına dair öngörüler dolardaki yükselişe katkıda bulunuyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkeleri ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin petrol talebini artıracağı beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.