Talih kuşundan evlere teslim ikramiye

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüs önlemleri kapsamında talihlileri için harekete geçti.

Faaliyetlerini sosyal sorumluluk çerçevesinde yürüten İdare, "Evinde Kal Türkiyem" çağrılarına destek olma kararı aldı.

Bu çerçevede MPİ, sosyal izolasyonda olan veya İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleriyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar için adrese teslim ikramiye dönemini başlatıyor.

İdareden ikramiye kazanan talihlilere, sayısal oyunlar, milli piyango ve hemen kazan oyunlarında hak ettikleri büyük ikramiye ödemeleri evlerinde yapılacak. Uygulama, bu olağanüstü dönem bitene kadar büyük ikramiyeler için devam edecek. Talihlilere, talep etmeleri halinde kendilerine en yakın şube müdürlüğü yetkililerince belirttikleri ev adreslerinde ödemeleri yapılacak. İdare, talihlilere ikramiyelerine ilişkin çekleri bu şekilde teslim edecek.

Özellikle haftada 4 gün oynanan sayısal oyunların talihlileri, büyükşehirlere ilişkin geçiş yasağı nedeniyle Ankara'ya gelmekte sıkıntı yaşarken, bu uygulama söz konusu talihliler için önem taşıyor.

Sanal bayilere ilgi arttı

Öte yandan, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkmak istemeyenlerin son dönemde daha çok sanal bayiler üzerinden online bilet almayı tercih ettiği belirtildi. Milli Piyango İdaresince onaylanmış yasal bahis siteleri üzerinden online piyango bileti almak isteyenler, bu kapsamda diledikleri sayıda bilete ortak da olabiliyor. Bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olunabiliyor.