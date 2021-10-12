Tam altın fiyatları ne kadar? Bankaların gram altın fiyatları

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Türkiye'de en önemli yatırım araçlarından biri olarak görülen altının fiyatı ve çeyrek altın, tam altın, gram altın birimlerinin fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, 24 ayar gram altın fiyatı 505 lira seviyesinden alınıp satılıyor. Çeyrek altın 808 liradan alınıp 827 liradan satılırken, tam altın ise 3335 liradan alınıp 3367 liradan satılıyor.

Diğer altın birimlerinde fiyatlar ise şöyle:

Yarım altın 1612 liradan alınıp, 1654 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını 3351 liradan alınıp, 3402 liradan satılıyor.

Gremse altın 8086 liradan alınıp, 8270 liradan satılıyor.

Ata altın 3335 liradan alınıp, 3402 liradan satılıyor.

Beşli altın 16375 liradan alınıp, 16693 liradan satılıyor.

İkibuçuk altın 8086 liradan alınıp, 8215 liradan satılıyor.

Ziynet altın ise 3234 liradan alınıp, 3298 liradan satılıyor.

Bilezik fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de bilezik fiyatları. Serbest piyasada 14 ayar bileziğin gram fiyatı alışta ve satışta 288 lira seviyelerinde. 18 ayar bileziğin gram fiyatı alışta 368 lira, satışya 369 lira olurken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı alış 460 lira, satışta ise 461 lira oldu.

Bankaların gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları bankalar arasında ufak farklılıklar gösteriyor. Bugün bankaların gram altın alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Yapı Kredi: 507-510

Ziraat Bankası: 506-510

HSBC: 505-508

Halkbank: 504-508

VakıfBank: 505-505

TEB: 507-512

Şekerbank: 504-509

Kuveyt Türk: 505-508

ING Bank: 508-510

Türkiye Finans: 504-508

Albaraka: 505-508

Finansbank: 501-510

Enpara: 504-507

Denizbank: 507-511

Ziraat Katılım: 507-511

Vakıf Katılım: 505-508

Kuveyt Senin Bankan: 505-508

Odeabank: 476-490