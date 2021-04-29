Tam kapanmada 'destek paketi' çağrısı

COVID-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle alınan "tam kapanma" kararının ardından muhalefet partileri 'destek paketi açıklansın' çağrısı yaptı.

Kararı değerlendiren İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, çalışamayan esnafın ödemelerini yapamaması nedeniyle ekonomideki çarkın bozulacağına dikkat çekerek bir dizi öneri sundu.

Usta şunları söyledi:

“Bir defa bu tam kapanma geç kalınmış bir karar. Doğru bir karar geç de olsa alınması isabetli olmuştur. Destekliyoruz ancak bu süre içerisinde insanlar ne yiyecek ne içecek? İnsanların vergi yükümlülükleri var. Borçları var. Bunlar nasıl olacak? Buna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Devlet öngörülü olur.

Bir defa günlük yevmiyelik, haftalık çalışan insanlar var. Geliri düzenli olmayan insanlarımız var. Onlara çok acil bir şekilde hemen destek programı açıklanması lazım. Vergi usulü kanununda mücbir sebep halleri vardır. Bu tam kapanmayı mücbir sebep hali saymak lazım. Dolayısıyla vergi beyanname verme süreleri, vergi ödeme sürelerinin en az bir ay ertelenmesi gerekiyor. Hala kira stopajı alınıyor bunu kabul etmek mümkün değil. Kira stopajının sıfırlanmasını istiyoruz. Çek ve sentler var. Ekonomide bir fon akımı var. Dolayısıyla bu kapanmadan dolayı çekler sentler ödenemeyecek. Bizim önerimiz çek ve senetler Mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın. Ayrıca kredi borçları, Mayıs ayına sonuna kadar icra takipleri yapılmasın. Çünkü insanların ödemeye zaten imkanları yok. İnsanlar aslında bağış yapmak istiyor. Çok fazla genel yönetime güven olmayabilir ama belediyelere güvenleri olabilir. Dolayısıyla; şu geçmişte yaptığı hatayı ortadan kaldırsınlar ve belediyelere bağış toplama izni verilsin. Bu siyasi bir konu değil, bu memleketin meselesi. İnsanlarımız zor durumda kalır. İnsanlar aç kalır. Krediler vergi çek senet yazılması bunlar yapılmazsa çark komple bozulur. Fon akışında ciddi bir hasar oluşur ve bu hasarın telafisi olmaz. Bunların yapılması kolay ama yapılmaması durumunda oluşturacağı hasarlar çok yüksek olur. Onu ben düşünmek bile istemiyorum. “

Kısıtlamaların tam kapanma olmadığını söyleyen DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, “Bayramdan önce tam kapanma yapalım. Dokuz günlük bir kapatma yapalım." önerisinde bulundu.

Aydemir, şöyle konuştu:

“Bu ‘tam kapanma’ değil. Onların tam kapanma dediği benim 'Sert tedbirler alınmış bir süreç' dediğim şey var burada. Dolayısıyla tam kapanma değil. Bütün fabrikalar açık, bütün imalat sanayi çalışıyor, toplu ulaşım çalışıyor. Kapanma dediğimiz şey; küçük esnaf ve hizmet sektöründeki işletmelere. Ama bankalar, vergi daireleri açık olacak. Esnaf ve işletmeler sırf onlar borçlarını yatırsınlar, vergilerini ödesinler diye oraları açık tutuyorlar. Mali destek olmadan böyle bir sert tedbirlerin uygulanacağı bir süreçte, insanlar nasıl dayanacaklar? Pandemi döneminde tedbirlere karşı değiliz ama mali destek olmadan, kapandık demek birçok küçük esnafı zorda bırakacak.”

"Milli gelirimizin yüzde 1,1'i kadar yardım yapmışız"

Pandeminin ilk günlerinden bu yana esnafa milli gelirin yüzde 1,1'i oranında yardım yapıldığını belirten Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“DEVA Partisi olarak bu konuda önerilerimiz olacak iktidara. Bayramdan önce tam kapanma yapalım. Dokuz günlük bir kapatma yapalım. Bu süreçte esnaf ve küçük işletmeler kapalı olacaklar. Bu süreçte elektrik, su, doğalgaz gibi bazı faturalı ödemeleri devlet üstlensin. Esnaf ve işletme sahipleri yapılandırmadan gelen borçlarını bu aylarda ödeyecek, fakat ödeyecek güçleri yoktur. Bunlarında yapılandırmadan gelen borçlarının da en az 2 ay ertelenmesi gerekir. Birçok çek ve senet ödenemeyecek, esnafın sicili bozulacak. Dolayısıyla; bu dönemdeki ödenmesi gereken senetlerinde bu bir aylık süreç için aslında durdurulması gerekir. Bu dört acil tedbirin mutlaka açıklanması lazım. Sorduğumuz her 10 esnaftan ikisi veya üçü yardım alabildiğini söylüyor. Toplam yaptığımız yardımda, 63 milyar (TL). Hepsi bu kadar. Yani 7,5 milyar dolar biz yardım yapmışız. Milli gelirimizin yüzde 1,1'i kadar yardım yapmışız."

Her aileye 2 bin 736 lira acil yardım ulaştırılmalı"

Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı Tuncay Dinç de esnafa yapılan yardım konusuna dikkat çekerek, verilen her 1000 liralık desteğin 900 lirasını yurttaşın kendi cebinden karşıladığının altını çizdi. Dinç, şunları söyledi:

“Toplam verilen doğrudan desteklerin tutarı 60 milyar lirayı ancak buldu ki, bunun yaklaşık yüzde 90'ının zaten işsizlik fonundan karşılandığını biliyoruz. Halkımız aslında aldığı her 10 liralık desteğin 9 lirasını kendi cebinden karşılamış oldu. Aslında tam kapanma kararı yerindedir. Ama bununla beraber evinde kalmak zorunda olan ama evini geçindirmek zorunda ve ekmeğe muhtaç olan milyonlarca insan da dikkate alınmalı ve unutulmamalıdır. Esnafımız için su, doğalgaz, elektrik faturalarının, kısmen devlet tarafından karşılanmasını ve bunun kısmen ertelenmesi; çiftçilerimiz için mazot, gübre desteği verilmesini, çalışanlarımız için nakit ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğinin hem süresinin uzatılmasını hem de miktarının arttırılmasını ama daha da önemlisi hem 10 milyondan fazla işsizimiz hem de geçici olarak evinde kalmak zorunda olan ve bir gelirden mahrum olan ailelerimiz için en az açlık sınırı mertebesinde bir yardım yapılmasını teklif etmiştik. Gelecek Partisi olarak; evinde kalmak zorunda kalan her aileye 2736 lira olmak üzere acilen yardım ulaştırılmasını öneriyoruz ve talep ediyoruz."