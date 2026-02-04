Tamamını satın alıyor: 5.1 milyar dolarlık dev anlaşma

Küresel ölçekte yapay zekâ ve bulut bilişim yatırımlarının hız kazanması, veri merkezi sektörünü stratejik bir yatırım alanına dönüştürdü. Bu çerçevede KKR ve Singtel, veri merkezi işletmecisi ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) üzerindeki tam kontrolü ele geçirmek üzere önemli bir satın alma anlaşmasına imza attı.

KKR yüzde 75, Singtel yüzde 25

KKR’nin yaptığı açıklamaya göre iki ortak, STT GDC’nin henüz sahip olmadıkları yüzde 82’lik hissesini 6,6 milyar Singapur doları (yaklaşık 5,1 milyar ABD doları) karşılığında satın alacak. Bu işlemle birlikte şirketin toplam işletme değeri 13,8 milyar Singapur doları olarak belirlendi. Satın alma tamamlandığında KKR, STT GDC’nin yüzde 75’ine; Singtel ise yüzde 25’ine sahip olacak. Bu oranlar, mevcut imtiyazlı hisselerin dönüştürülmesi dikkate alınarak hesaplandı.

61 milyar doların üzerinde sermaye girişi

KKR, bu işlemin Asya Pasifik bölgesindeki bugüne kadarki en büyük altyapı yatırımı olduğunu vurguladı. Şirket, artan bulut bilişim ve yapay zekâ iş yükleri nedeniyle veri merkezlerine yönelik küresel yatırımların hızla arttığına dikkat çekti. S&P Global verilerine göre, yalnızca geçen yıl veri merkezi pazarına 61 milyar doların üzerinde sermaye girişi gerçekleşti.

Singtel hisseleri yüzde 2 yükseldi

Anlaşma haberinin ardından Singtel hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 2 yükselerek rekor seviyeyi gördü. KKR hisseleri ise önceki günkü sert düşüşün ardından sınırlı toparlanma gösterdi. İşlemde KKR ve Singtel’e Citigroup ve Bank of America danışmanlık yaparken, ST Telemedia’nın tek finansal danışmanı J.P. Morgan oldu. Citi verilerine göre bu anlaşma, son dört yılın Singapur’daki en büyük birleşme ve satın alma işlemi olarak kayda geçti.

2,3 gigavatlık tasarım kapasitesi

2014 yılında kurulan ve merkezi Singapur’da bulunan STT GDC, Asya Pasifik, Birleşik Krallık ve Avrupa’da toplam 12 pazarda faaliyet gösteriyor. Şirketin 2,3 gigavatlık tasarım kapasitesi bulunuyor ve hiper ölçekli teknoloji şirketleri ile kurumsal müşterilere barındırma, bağlantı ve destek hizmetleri sunuyor.