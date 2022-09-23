Tamamlayıcı sağlık sigortası prim üretimi arttı

Sigorta sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye'nin de COVID-19 çapında bir sağlık kriziyle ilk kez karşılaştığını kaydetti.

Buna rağmen bu zor dönemde şehir hastanelerinin dahil olduğu, özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiği güçlü sağlık altyapısıyla ülkenin başarılı bir süreç yönetimine imza attığını aktaran Benli, Türkiye'nin salgınla mücadelede örnek bir ülke olduğunun altını çizdi.

Benli, "Öte yandan COVID-19 salgınının kişilerdeki risk algısını yükselttiğine ve sağlık bilincini geliştirdiğine tanık olduk. Sağlığın ne denli kıymetli olduğunun yeniden hatırlandığı bu süreçte başta tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere, bu kapsamdaki ürünlere yönelik talep ciddi oranda arttı ve sigortalı sayısında da önemli bir yükseliş yaşandı." diye konuştu.

Sektörün bu zor dönemde de milletin yanında olduğunu gösterdiğini ve bu yaklaşımın devam ettiğini vurgulayan Benli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "COVID-19 ile ilgili tedavi giderleri halen şirketlerimiz tarafından karşılanıyor. Bu doğrultuda, sektörden toplanan verilere göre Temmuz 2022 itibarıyla COVID-19 salgını kapsamında sağlık sigortalarında gerçekleşen tazminat tutarı 492 milyon TL. Sigortalı sayısı ise 2022 yılı temmuz sonu itibarıyla tamamlayıcı sağlık sigortasında 2,9 milyonu, özel sağlık sigortasında da 2,5 milyon kişiyi aşmış durumda. Diğer taraftan, salgının başlangıcındaki seyahat kısıtlamaları, sektörümüzde seyahat sağlık sigortalarında ciddi bir azalmaya neden olmuştu. Ancak ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ile seyahat sağlık sigortalarında temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 225 oranında ciddi bir artış yaşandı."

"Memnuniyet temelli çalışmalar sigortalı sayısını artırdı”

TSB Başkanı Atilla Benli, "Sağlık ekosisteminin önemli oyuncularından sağlık sigortacılığının, pandeminin neden olduğu gerek küresel, gerek bölgesel, gerekse de günlük yaşamdaki değişikliklere cevap verecek yeni ürünleri sigortalıların hizmetine sunacağı muhakkak. Bu da sağlık sigortacılığının hacmini olumlu yönde etkileyecektir." şeklinde konuştu.

Yeni dönemde, özellikle grup sağlık sigortası poliçeleri kapsamında salgın hastalıkların teminat kapsamına dahil edilmesi taleplerinin geldiğini gözlemlediklerini aktaran Benli, şunları kaydetti: "Ayrıca, COVID-19 tecrübesiyle birlikte, dijitalleşmenin de hızla arttığı bu dönemde, sağlık hizmet sağlayıcılarının, tele sağlık uygulamalarına daha fazla ağırlık verecekleri ve bu hizmetlere talebin de yükseleceği beklentiler arasında. Burada sektörümüzün, ürün kullanımını yaygınlaştırmak kadar ürünleri sigortalılar lehine geliştirmek için yoğun bir çaba sarf edeceğinin altını çizmekte fayda görüyoruz. Türkiye Sigorta Birliği olarak, her branşta olduğu gibi sağlık branşında da talebin, doğru arz ile buluşmasına katkı sunacağız."

Sigorta sektörü olarak, salgın süreci gibi belirsiz ve zorluklarla dolu bu dönemde de sigortalıların yanında olabildikleri için memnuniyet duyduklarını dile getiren Benli, "Çünkü bizler için 'Sigorta, kıymet bilmektir.' Bu doğrultuda COVID-19 kaynaklı tedavi giderleri ve fark ücretlerinin şirketlerimiz tarafından karşılanması da bunun en önemli göstergelerinden biri oldu. Pandemi döneminde, şirketlerimizin sigortalı memnuniyetini temel alan çalışmaları da sağlık alanında sigortalı sayısının artmasıyla, yani vatandaşlarımızın teveccühüyle sonuçlandı." değerlendirmesini yaptı.

14 milyar TL prim üretimi gerçekleşti

Benli, sağlık sigortalarının öneminin salgınla bir kez daha ve çok güçlü biçimde ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz dönemde sağlık branşında, başta tamamlayıcı sağlık sigortası olmak üzere, sigortalı sayısında önemli bir artış yaşanmasını artan sigorta bilinci ve farkındalığının bir sonucu olarak görüyoruz. Özellikle fark ücreti ödemeden özel hastaneleri kullanmak isteyen vatandaşlarımız için uygun poliçe primleriyle özel sağlık kuruluşlarında tedavi imkanı sunan tamamlayıcı sağlık sigortasına olan talep önemli ölçüde arttı.

Sonuç olarak branş kapsamında 2022 yılı temmuz ayı sonu itibarıyla 14 milyar TL prim üretimi gerçekleşti. Özel sağlık sigortasında prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarken, tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretimi ise yaklaşık yüzde 143 yükseldi ve bu branşta yeni sigortalı kazanımının devam etmesini sağladı." diye konuştu.

Gelecek döneme ilişkin tespitlerini de aktaran Benli, kişilerde sağlık bilincinin artması, risk algısının yükselmesi ve konu ile ilgili bilinirliğin artmasına yönelik çalışmaların sağlık alanında "sigortalı yaşam" anlayışının gelişmesine vesile olduğunu ve sigortalı sayısının artmasını sağladığını anlattı.

Sağlık sigortacılığı branşının, sahip olunan ve gelecek vadeden genç nüfus sayesinde sigorta bilincinin her geçen gün artmasıyla yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Benli, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle tamamlayıcı sağlık branşında geçtiğimiz dönemde elde edilen büyümenin süreklilik göstereceğini ve yeni sigortalı kazanımının devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte hastaların çevrim içi platformlar üzerinden destek aldıkları tele sağlık uygulamalarının yaygınlaşması da sağlık sigortalarına talebin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda gerek yeni ürün ve hizmetler gerekse sunulan tamamlayıcı ve özel sağlık sigortaları sayesinde sağlık sigortacılığının gelişimini sürdürmesini bekliyoruz. Ayrıca, son dönemde yapılan yasal düzenlemeler sonrasında sektör olarak sürdürebilirlik çerçevesinde sağlık ekosistemindeki ortaklarımızla müşterilerimize dijital ve özellikle hayatı kolaylaştıran farklı fırsatlar sunarak, memnuniyetlerini daha da yukarılara çekmek için çalışmalara aralıksız devam edeceğiz. Bu sayede bireylerin nitelikli sağlık hizmetine erişimine fayda sağlamayı sürdüreceğiz. Kısaca özetlemek gerekirse, sigortacılık sektörü olarak öncelikli amacımız özel sağlık sigortacılığı sahipliğinin artması ile devletin bu alandaki yükünün hafifletilmesi ve vatandaşlarımızın özel sağlık kurumlarından ayrıcalıklı hizmet almasına katkı sunmaktır."