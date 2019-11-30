TANAP gazı Avrupa'ya bağlandı

30 Kasım 2019

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa bağlantısı Edirne'de düzenlenen törenle gerçekleştiriliyor. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılıyor. Ayrıca törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ilgili ülkelerin enerji bakanları da bulunuyor.

Törenin açılış konuşmasını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor' ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, "Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz" dedi.

Bakan Dönmez'in ardından konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, "Bugün tarihi bir gündür. Umarım TANAP'ın ömrü uzun olacak, Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu halklara fayda verecek. Bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir. Bu proje, ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

* TANAP bölgesel bir proje, barış projesi olduğunu da özellikle vurgulamam lazım. Bu proje, her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür.

* TANAP, Azerbaycan'dan, Avrupa'ya uzanan 3 bin 500 kilometrelik enerji koridorunun en önemli parçasıdır.

* Haziran 2012'den bu yana geçen sürede TANAP projesinin hayata geçmesi için gerçekten büyük çaba sarf ettik. İçeriden ve dışarıdan özellikle atlattığımız onca badireye, bölgesel gerilime, hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP'ı planlandığı şekilde ilerlettik.

7 milyar dolarlık yatırım

Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, bugün itibarıyla Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor. Avrupa tarafındaki süreçlerin tamamlanmasının ardından TAP üzerinden gaz sevkiyatına başlanacak.

BOTAŞ'ın projede yüzde 30 payı var

TANAP'ta, SOCAR ve Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.