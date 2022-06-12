TANAP'tan sağlanan gaz akışı 29,7 milyar metreküpe ulaştı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'ndan (TANAP) sağlana doğal gaz akışına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, “12 Haziran 2018 tarihinden itibaren sağlanan doğal gaz akış miktarı (TAP dahil) 29,7 milyar metreküp." bilgisine yer verildi.

TANAP'tan, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Avrupa'ya yıllık doğal gaz taşıma miktarı 10,5 milyar metreküpe yükselmiş ve iki hattın toplam taşıma kapasitesinde plato dönemi olarak adlandırılan 16,2 milyar metreküpe ulaşılmıştı.