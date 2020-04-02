Tanı kiti ithalatına sınırlama

02 Nisan 2020

ANKARA(DÜNYA)-Ticaret Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle talebin arttığı tanı kitinin ithalatını izne bağladı.

Buna göre, tanı kiti ithalatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idareleri tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısını arayacak. Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalar için bu tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Tebliğ kapsamında 3822.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) reaktifler ile 3002.15 GTİP’li dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış bağışıklık ürünleri yer alacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kovid-19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.