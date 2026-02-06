Tanınmış kruvaziyer şirketi bir anda tüm seferlerini durdurdu

Büyük kruvaziyer gemileri, taşıma kapasitesi sayesinde popüler rotalara erişim sağlasa da, gemi boyutları nedeniyle daha küçük ve yerel limanlara uğramakta zorlanıyor.

Alaska gibi doğasıyla öne çıkan bir destinasyonda ise küçük gemiler, balıkçı kasabaları ve daha az turist alan koylara erişim sağlayarak farklı bir deneyim sunuyor. Bu alanda uzmanlaşan operatörlerden biri olan Alaskan Dream Cruises, aldığı ani kararla sektörden çekildi.

"Herhangi bir sefer gerçekleştirmeyeceğiz"

Alaskan Dream Cruises’ın internet sitesinde yayımlanan “yürekten veda” mesajında, şirketin 2011’den bu yana Alaska’nın doğal güzelliklerini ve yerel kültürünü dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerle buluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, “Faaliyetlerimizi derhal durdurduk ve bundan sonra herhangi bir sefer gerçekleştirmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı. Kapanma kararı, Alaska kruvaziyer sezonu dışında alındığı için o an seferde bulunan yolcu olmadığı bildirildi.

Rezervasyonu olan yolcuları ne yapacak?

Şirket, mevcut rezervasyon sahipleri ve seyahat acenteleriyle e-posta yoluyla iletişime geçildiğini açıkladı. Öte yandan, şirketin resmi olarak iflas başvurusunda bulunmadığı da vurgulandı.

Her biri 40-80 yolcu taşıyor

Sitka merkezli Alaskan Dream Cruises, ABD bayraklı dört küçük gemiyle faaliyet gösteriyordu. Chichagof Dream, Admiralty Dream, Alaskan Dream ve Baranof Dream adlı gemiler toplamda 223 yolcu kapasitesine sahipti. Her biri 40-80 yolcu alan bu gemiler, daha küçük limanlara ve uzak su yollarına erişim imkânı sunuyordu. Filo şu anda 99 bin nüfuslu Sitka kentinde demir atımş halde bulunuyor.

Markaya özgü bir karar

Alaskan Dream Cruises, Alaska kruvaziyer pazarında önemli bir oyuncu olan Allen Marine grubuna aitti. Sektör kaynaklarına göre Allen Marine, bölgedeki kıyı gezileri ve kara altyapısında güçlü bir varlığa sahip ve diğer turizm faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Bu durum, kapanmanın grup genelini kapsayan bir krizden ziyade, markaya özgü bir karar olduğunu düşündürüyor.

Operasyonel maliyetler ve piyasa koşulları

Alaskan Dream Cruises’ın kapanışı, küçük gemili ve keşif odaklı kruvaziyer modelinin karşı karşıya olduğu zorlukları yeniden gündeme getirdi.

Doğayla iç içe, yerel kültüre temas eden bu tarz seferlere talep sürse de, operasyonel maliyetler ve piyasa koşulları bazı markalar için sürdürülebilirliği zorlaştırıyor.

Şirketin ani vedası, Alaska’yı daha yakından tanımak isteyen yolcular için önemli bir alternatifin ortadan kalkması anlamına geliyor.